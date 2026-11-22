Encontrar una fotografía antigua pide distinguir entre consulta, obtener una copia y su uso en una publicación. Los aficionados a Pierre Maadanjian, mantenidos en Kaslik, nos permiten comprender estos pasos sin presentar un viejo inventario como una nueva apertura. Referencia Cliché, nombramiento, reglas de habitación y derechos de reproducción: preparar estas preguntas antes del viaje evita malentendidos. Esta guía se refiere a un fondo identificado y promete ni acceso inmediato ni reutilización gratuita de todos los archivos políticos libaneses.

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Una fotografía antigua se puede utilizar para encontrar un barrio, preparar una exposición o documentar una historia familiar. Sin embargo, necesitamos saber dónde mirar y qué podemos hacer con la imagen encontrada. En Kaslik, los cariños Pierre Maadanjian conservados por el Phoenix Center de L-USEK ofrece un punto de entrada concreto. Su inventario, publicado en 2025, no es el anuncio de una nueva apertura en noviembre de 2026.

Archivo fotográfico: desde un fondo identificado

La colección incluye 46.279 negativos en 18 contenedores. El inventario muestra cobertura de 1941 a 2001, principalmente de 1965 a 1998, y una adquisición del fotógrafo en 2017. La calificación general es PM. Estos límites describen el fondo; no fechan automáticamente cada disparo.

El catálogo incluye escenas urbanas, retratos y eventos culturales. Mantiene los números de trabajo del fotógrafo como base del ranking. En la preparación de una investigación, es mejor asociar un tema con un período y tomar nota de la referencia precisa del documento seleccionado, en lugar de mantener una sola captura.

Una cita antes de moverse

Las reglas generales para consultar las colecciones especiales de la USEK requieren una solicitud previa, con al menos tres días hábiles de aviso. El visitante debe esperar la confirmación de la cita. Los documentos no se prestan fuera; El equipo puede proponer una copia de la consulta en lugar del original. No se admiten teléfonos y cámaras en la habitación.

En la hoja informativa del fondo se distingue entre la investigación, los usos educativos, culturales y académicos y otros usos, para los cuales se prevé la autorización escrita de los titulares de derechos. Esto no excluye el cumplimiento del procedimiento de recepción y las condiciones específicas del documento solicitado.

Consult no es republish

La biblioteca requiere un enfoque separado de reproducción o publicación. Recuerda que la posesión material de un documento no significa que tenga todos sus derechos. El investigador debe obtener las autorizaciones necesarias de su titular. Una imagen visible en un catálogo no se convierte en una ilustración libremente reutilizable.

Para un proyecto de libro, película o exposición, tres preguntas deben ser distintas: ¿qué documento queremos consultar, qué copia se puede obtener y qué uso queremos hacer de él? Aplicarlos en el momento de la preparación evita descubrir restricciones al imprimir. Esta guía cubre un fondo identificado y las reglas de su biblioteca, no la apertura de todos los archivos políticos libaneses.

Ilustración: Cajas de archivos en bibliotecas de la Universidad de York, Toronto, 19 de junio de 2015. Smallison / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, fotografía no modificada. Este cliché no muestra ni el USEK ni los cariños de Maadanjian.

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