Gadi Eisenkot condenó el domingo 22 de noviembre los incendios denunciados en varias aldeas palestinas de la Ribera Occidental ocupada durante la noche. Usó el término « terrorismo judío » y desafió la política de dos ministros israelíes. The police opened an investigation without publicly stating the facts. El ejército israelí citó cuatro aldeas; La agencia palestina WAFA tiene 12 vehículos quemados en tres localidades de la provincia de Ramallah y en al-Bireh, sobre la base de fuentes locales.

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Gadi Eisenkot condenó el domingo 22 de noviembre los incendios denunciados durante la noche en las aldeas palestinas de la Ribera Occidental ocupada. El líder del partido Yashar habló de « terrorismo judío ». The Israeli police opened an investigation into the fires and inscriptions found there. En esta etapa, las autoridades no han identificado públicamente a los autores.

Fires in the West Bank: an investigation of four locations

El ejército israelí informó de incendios y graffitis en cuatro aldeas: Deir al-Sudan, Deir Abu Machal, Kafr Malik y al-Tuwani. The police must collect material and testimony. El punto oficial no especifica el número total de vehículos dañados o el impacto humano.

La agencia palestina WAFA, sobre la base de fuentes locales, identificó doce vehículos quemados al amanecer en las tres aldeas de Ramallah y la provincia de Al-Bireh: siete en Kafr Malik, tres en Deir Abu Machal y dos en Deir al-Sudan. Atribuye estos hechos a los colonos israelíes e informa de inscripciones racistas en las casas. Este recuento material no cubre al-Touwani en la Ribera Occidental meridional.

Eisenkot cuestiona la política de dos ministros

En su mensaje de domingo por la mañana, Eisenkot dijo que los incendios estaban poniendo en peligro vidas y perjudicando la seguridad de Israel y las relaciones externas. Responsable de formar un gobierno, desafió las políticas del Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el Ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ben Gvir respondió que Eisenkot sacó conclusiones antes de que la investigación los estableciera.

La expresión utilizada por Eisenkot es una cualificación política. The opening of the investigation does not amount to identification of suspects or criminalization of the facts. Las autoridades no han anunciado que serán interrogadas en su primer punto.

El viernes, el equipo humanitario de las Naciones Unidas en los territorios palestinos pidió a las autoridades israelíes que protegieran a los secuestradores palestinos. It recorded more than 400 attacks by settlers linked to the olive harvest since September, causing casualties or damage. Esta encuesta cubre un período y un conjunto de incidentes distintos de los incendios del domingo.

Archivo: Gadi Eisenkot en Tel-Aviv, 16 de agosto de 2016. Matty Stern / Embajada de Estados Unidos en Tel-Aviv a través de Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Imagen y diseño del archivo de tamaño. La imagen no muestra los fuegos.

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