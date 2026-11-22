Lara Colturi ganó el slalom Gurgel en Austria. A los 20 años, ganó la primera victoria de la Copa Mundial de Esquí Alpino de Albania. La esquiadora golpeó a dos mujeres suecas, Sara Hector y Anna Swenn Larsson, en ambas rondas. Ella toma la delantera en el slalom.

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Lara Colturi ganó el slalom de Gurgel, Austria, sábado, 21 de noviembre de 2026. Esta es su primera victoria de la Copa del Mundo y la primera de Albania en esta competición de esquí alpino. El esquiador de 20 años delante de Sara Hector y Anna Swenn Larsson de Suecia al final de ambas carreras.

Lara Colturi gana Gurgel slalom después de tomar el segundo lugar en la primera ronda

Anna Swenn Larsson tomó la delantera en la primera vuelta en 51 segundos 70. Colturi le concedió 24cientas. El representante de Albania firmó la tercera ronda de la segunda ronda. Su victoria de 1 minuto 45 segundos 47 fue suficiente para ganar por delante de Héctor, 27 cientos, y Swenn Larsson, 30 cientos.

El Camille Rast de Suiza tuvo el quinto lugar con Hanna Aronsson Elfman de Suecia, 93 centenares de Colturi. Marion Chevrier, el primer francés en la clasificación, tuvo undécimo lugar a 1 segundo 20. Su compatriota Caitlin McFarlane terminó catorce.

La primera victoria después de dos segundos en Gurgel

Colturi ya había terminado segundo en el slalom de Gurgel en 2024 y 2025. Antes de la carrera del sábado, tenía nueve podios en la Copa del Mundo sin ganar. También tomó el segundo lugar en el eslomo de Levi una semana antes. Estos dos resultados de slalom le dan 180 puntos y lideran las posiciones después de Gurgel, por delante de Emma Aicer de Alemania, a 48 puntos. Colturi también lideró la posición general con 260 puntos, contando su segundo lugar en el gigante Sölden en octubre.

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