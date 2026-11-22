El domingo 22 de noviembre, según el Ministerio de Salud de los Houthis, se produjo una huelga en una instalación de la petrolera pública. El Ministerio acusa a la aviación saudí. Esta asignación sigue sin confirmarse de forma independiente y no se encontró ninguna reclamación de la huelga.

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Una huelga en una instalación de la Compañía Estatal de Petróleo del Yemen hirió a seis empleados a principios del domingo 22 de noviembre en Sanaa, según las autoridades de Houthies. Su Ministerio de Salud está cuestionando la aviación saudita. Esta asignación no fue confirmada independientemente.

In Sanaa, six employees injured according to Ministry of Health

Anis al-Asbahi, vocero del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, que informa a las autoridades de Houthies, reportó seis lesiones el domingo por la mañana entre los empleados de la Compañía Petroleum Yemen. He reported damage to the facility and another building in the company. Su declaración no especifica la gravedad de las lesiones ni el alcance del daño.

En el momento de la publicación, no se encontró ningún reclamo o reacción saudí sobre la huelga dominical. La coalición liderada por Riyadh anunció el 20 de noviembre que había realizado una operación en Sana’a. His statement concerned that day and did not confirm the assignment of the new incident.

La declaración del Ministerio se refiere a un incidente separado del del 10 de noviembre, también reportado en Sana’a por Anis al-Asbahi. On that day, the spokesman reported six injuries in a strike against a facility of the same company. La nueva declaración puso los hechos a principios del domingo 22 de noviembre y se refirió a seis empleados.

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