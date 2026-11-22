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El Ministerio de Salud de Gaza anunció el domingo 22 de noviembre que los hospitales habían recibido seis cuerpos y 33 heridos en 24 horas. El balance identifica cuatro nuevas muertes y dos restos. En la Franja de Gaza meridional, la agencia palestina WAFA también informó de dos muertes tras una huelga en Al-Mawasi, sin que fuera posible decir si estaban incluidas en el mismo número.

Seis cuerpos recibidos en hospitales en 24 horas

El boletín del Ministerio de Salud, de fecha 22 de noviembre, enumera cuatro nuevas muertes y dos cuerpos encontrados entre los seis restos recibidos por los hospitales. He also states that 33 injured persons were received during the same period. El boletín no da la distribución de esas personas por institución ni la ubicación de cada incidente.

The Ministry raised the number of deaths since 7 October 2023 to 74,742 and the number of injuries to 176,227. El conteo publicado el día anterior, tomado del organismo palestino WAFA, informó de 74.736 muertos y 176.194 heridos. El aumento de seis en el equilibrio acumulativo no significa que seis personas fueron asesinadas en el último día: el informe del hospital también incluye dos cuerpos encontrados.

Dos muertes reportadas por separado en Al-Mawasi

En un envío previo a la revisión, la WAFA informó de que dos palestinos murieron el domingo por la mañana tras un ataque israelí en la zona de Al-Mawasi al oeste de Khan Yunes. La agencia coloca la huelga al principio de la mañana, sin dar la hora exacta. El boletín del Departamento no detalla casos individuales: no permite que las dos muertes se vinculen o se añadan a su total de cuatro nuevas muertes.

Cuenta desde la cesación del fuego

En su serie separada desde la entrada en vigor de la cesación del fuego del 11 de octubre de 2025, el Ministerio registró 1.675 muertes y 6.095 lesiones. También afirma que se han encontrado 851 cadáveres desde esa fecha. Esta última figura no debe añadirse a los otros totales: el boletín no lo presenta como un grupo separado de víctimas. Según las fuentes médicas mencionadas el domingo, las víctimas permanecen fuera del alcance del socorro, especialmente bajo los escombros.

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