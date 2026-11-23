Fiat El Djazaïr abrió las inscripciones para la Gran Panda reunida en Tafraoui el 23 de noviembre. Los precios comienzan en 2.949.000 dinares para Pop y 3.299.000 dinares para La Prima. El proceso no vale la pena ordenar. No se anuncia el tiempo de entrega.

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Fiat El Djazaïr abrió, el lunes 23 de noviembre, las inscripciones para su Gran Panda reunidas en Tafraoui, en la wilaya de Oran. La versión Pop de nivel de entrada se muestra en 2.949.000 dinares argelinos. El proceso en línea no implica al comprador y no establece una fecha de entrega.

Dos premios para Gran Panda en Argelia

El catálogo local anuncia 3.299.000 dinares para el acabado La Prima, 350.000 dinares más que el Pop al precio inicial. Ambas versiones tienen el mismo motor de gasolina de 72 caballos de fuerza y una transmisión manual de 5 velocidades. La diferencia incluye equipo. Fiat anuncia para los proyectores LED La Prima, una cámara trasera y una pantalla táctil de 10,25 pulgadas. Pop mantiene un teléfono digital y soporte para smartphones.

El fabricante abre las inscripciones sólo en su sitio argelino. Su catálogo invita al candidato a registrarse y luego especifica que Fiat se pondrá en contacto con él de nuevo. No da el tamaño del primer lote o horario de entrega clave. El precio anunciado permite comparar los dos acabados, pero no informa sobre la disponibilidad inmediata. Fiat afirma que el modelo es elegible para el crédito al consumidor, sin anunciar en su versión o horario de tarifas.

En Tafraoui, el lanzamiento comercial sigue el ritmo

Fiat destaca un conjunto de componentes desmontados, un proceso conocido como CKD. El fabricante anuncia una tasa de integración local de más del 20% para este modelo. Su liberación no descompone esta tasa por pieza o proveedor. Por lo tanto, la asamblea en Argelia no significa que todos los componentes estén fabricados allí.

Esta apertura de los registros es un paso que Stellantis anunció en abril cuando se lanzó el sitio. The group reported that it had produced 53,000 vehicles in Tafraoui in 2025, all models combined. Se destinaron a 90.000 unidades para 2026 y hasta 135.000 al año en 2028. Estos objetivos abarcan toda la fábrica. No dan el número de Grand Pandas ya montados o los coches Fiat pretenden entregar en este lanzamiento.

Ilustración: Fiat Grande Panda híbrido fotografiado en Alemania el 14 de septiembre de 2025. Este archivo no muestra ni la versión de gasolina comercializada en Argelia ni el lanzamiento de Tafraoui. M 93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE; foto de tamaño completo, Libnanews aderezo bajo la misma licencia.

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