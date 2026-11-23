La compañía petrolera pública libia estima que no se producirán 350.000 barriles diarios en Sharara. En Hamada, asciende a 15.000 barriles al día la caída ya sufrida. En su comunicado de 23 de noviembre, el NOC no especifica la fecha de recuperación ni el efecto sobre las exportaciones.

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The Libyan National Petroleum Company (NOC) estimates that the further interrupt of the Shara crude could reduce production by about 350,000 barrels per day. En un comunicado de prensa emitido el lunes 23 de noviembre, asciende a unos 365.000 barriles por día de la falta de producción que se acumulará con el de Hamada, ya en un standstill. Este total es una estimación de la empresa, no un balance de las exportaciones.

Dos juicios, en fechas diferentes

El NOC asigna la nueva interrupción a un grupo que no nombre. En el momento de su liberación, la compañía presentó los 350.000 barriles diarios en Sharara como una pérdida esperada, no como una gota ya medida durante todo un día. En Hamada, por otro lado, dice que la interrupción ha durado más de dos semanas y ya representa alrededor de 15.000 barriles por día de producción perdida.

La diferencia es importante para evaluar la cifra nacional: los 365.000 barriles al día combinan un efecto esperado con una reducción ya registrada. No dicen cuántos días durará la perturbación o cuántos cargamentos serán afectados. La empresa no proporcionó ningún calendario de reen-servicio ni registros de carga en este comunicado.

NOC solicita la reanudación de las operaciones

El Consejo de Administración pidió a las autoridades libias que restablecieran las dos corrientes y anunció su intención de iniciar procedimientos judiciales. La empresa no anunció una declaración de fuerza mayor en este texto. Estas interrupciones de producción son distintas del caso del buque Benghazi; No hay vínculo entre los dos archivos.

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