El Ministerio de Justicia de Armenia abrió la consulta sobre el proyecto de Constitución. El preámbulo propuesto ya no se refiere a la Declaración de Independencia de 1990. Nikol Pachinian pide a la oposición que apoye la organización de un referéndum, que debe ser aprobado por dos tercios de los diputados y no tiene fecha.

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El Ministerio de Justicia de Armenia publicó el lunes 23 de noviembre una primera versión del proyecto de Constitución e invitó a los ciudadanos a proponer enmiendas. El nuevo preámbulo, del que el Primer Ministro Nikol Pachinian ha leído un extracto, sitúa el futuro del Estado dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, sin repetir la referencia del texto actual a la Declaración de Independencia de 1990. La Constitución actual no ha cambiado y no se ha anunciado fecha de referéndum.

Qué cambios en el preámbulo propuesto

La Constitución actual se refiere a los principios del Estado armenio y a los objetivos nacionales establecidos en la Declaración de Independencia del 23 de agosto de 1990. El preámbulo presentado el lunes forma parte de otra formulación: establece el objetivo de un Estado independiente y pacífico en su territorio internacionalmente reconocido. El Departamento de Justicia señala que el texto todavía puede enmendarse durante la consulta.

La cuestión va más allá del debate institucional en Ereván. El Presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán presentó la retirada de esta referencia como condición para la firma de un acuerdo de paz: en su opinión, la referencia a la Declaración de 1990 equivale a una reclamación sobre Nagorno-Karabaj. Yerevan impugna esta interpretación. El lunes, Pachinian dijo que la aprobación de una nueva Constitución era una forma de lograr la firma y ratificación de un acuerdo de paz con Azerbaiyán. Este es el objetivo anunciado por el Primer Ministro, no un acuerdo alcanzado por la publicación del proyecto.

El referéndum todavía no se llama

El artículo 202 de la Constitución actual exige un referéndum para aprobar una nueva Constitución. Para presentar el proyecto al electorado, la Asamblea Nacional debe votar por una mayoría de dos tercios de todos sus diputados. Según Pachinian, su grupo, Contrato Civil, es seis voces de este umbral. Pide nuevamente a la oposición que vote por un referéndum, que no equivale a aprobar el texto mismo.

El Primer Ministro reiteró el compromiso que había contraído el 19 de noviembre: renunciaría si los votantes rechazaran el texto y, si se aprobara, no buscaría un nuevo mandato como Primer Ministro después de las próximas elecciones. En esta etapa, la nueva etapa es la publicación del proyecto por la Justicia, que abre el debate público ante cualquier decisión parlamentaria.

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