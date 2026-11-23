Volver a Irak no significa encontrar su casa. La Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de cinco millones de personas que regresaban a sus comunidades de origen a finales de 2025. Su cuenta no indica si viven en su antigua vivienda, tienen servicios básicos o reciben compensación.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Volver a Irak no significa encontrar su casa. La Organización Internacional para las Migraciones registró cerca de cinco millones de personas que regresaban a sus comunidades de origen a finales de 2025. Su cuenta no indica si viven en su antigua vivienda, tienen servicios básicos o reciben compensación.

Un retorno se cuenta con una escala local

El informe de vigilancia de la OIM No 135, publicado en marzo de 2026, incluía 4.954.518 personas que regresaban a sus comunidades de origen y 9.997.334 personas todavía desplazadas internamente al 31 de diciembre de 2025. Estos datos, procedentes de una red de informantes locales, han abarcado los viajes desde enero de 2014. Esto no es sólo el número de regresos de 2025, ni una estimación de la situación al 23 de noviembre de 2026.

Una persona es contada como ingreso incluso si vive con un pariente, en otra vivienda o en un refugio temporal en lugar de en su antigua vivienda. Por el contrario, un viaje a otro municipio puede terminar una estancia en un campamento sin contar como un retorno a esta encuesta. Estas distinciones explican por qué el número de retornos no es suficiente para juzgar las condiciones de vida.

Los servicios públicos no se leen en cifras iniciales

Para evaluar las condiciones en las zonas de retorno, la OIM y sus asociados utilizan otra herramienta. El índice identifica 16 indicadores divididos en dos grupos: medios de subsistencia y servicios básicos, y cohesión social y percepción de la seguridad. Entre los puntos siguientes figuran el acceso a los mercados, el funcionamiento de los servicios administrativos y la disponibilidad de electricidad. Clasifica a las localidades, no a los hogares, y no otorga ningún derecho individual.

El Plan de Respuesta de la OIM 2026 identifica, entre otras cosas, la vivienda dañada, las controversias sobre tierras y la falta de título como obstáculos para el reasentamiento sostenible. Las dificultades para acceder a los documentos de registro civil también pueden limitar el uso de los servicios. Dos familias contadas como ingresos en la misma zona pueden vivir en condiciones muy diferentes.

A claim for compensation follows a separate file

La Ley No 20 de 2009 del Iraq prevé un mecanismo de reparación por ciertos daños causados por operaciones de guerra, errores militares o actos terroristas. El texto fue modificado, en particular en 2020. El plan de indemnización abarca los daños reconocidos en un caso: no basta con establecer un derecho de pago en una cuenta de devolución. Por el contrario, una decisión individual no demuestra que los servicios necesarios para el trabajo de retorno.

In Jurf al-Sakhar, the opening announced on 20 November of a joint command concerned the organization of forces. Los documentos consultados no establecen retornos colectivos, estado de los servicios para los habitantes desplazados o compensación local. Se necesitará información sobre cada una de estas cuestiones para medir las consecuencias civiles de la reorganización.

Archivo: Tigre en Bagdad, 31 de julio de 2016. La fotografía no muestra a Jurf al-Sakhar. Dominique A. Pineiro / US Department of Defense, US Federal Public Domain. Boxeo y composición Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews