De casas a talleres en Sharjah, el talli es transmitido por la entrada. El archivo de la UNESCO arroja luz sobre lo que los artesanos conservan y evolucionan.

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En los Emiratos Árabes Unidos, el talli se reconoce en un collar o una manga, pero aprende de la prenda: delante de un cojín, viendo a un artesano cruzar los hilos al final de sus bobinas. En 2022, este know-how fue incorporado al patrimonio cultural intangible de la humanidad, y fue pasado a la casa, a los talleres y a las escuelas de diseño de Sharjah.

Un grupo hecho antes de ser cosido

El talli no es un patrón bordado directamente en un vestido. Una banda estrecha es tejida por primera vez y luego cosida sobre la prenda. The Emirati Ministry of Culture is particularly concerned with thethobicy elkanduray a lo largo de las piernas de los pantalones. El servicio cultural de Abu Dhabi también apunta a bandas cosidas lado a lado para formar una frontera más amplia. El galón adorna tanto la ropa cotidiana como los vestidos ceremoniales.

El cojín en el que las formas trenzadas descansa en un soporte metálico, elkajoujahLos cables están envueltos en bobinas. El servicio cultural de Abu Dhabi indica de ocho a cincuenta, dependiendo de la complejidad del motivo. En los modelos descritos, una banda central metálica de dos hilos es más ancha que con un solo alambre. Los hilos metálicos sintéticos han reemplazado oro y plata genuinos en la práctica descrita hoy por la institución.

Aprender un movimiento, escuchar una historia

En el expediente de la UNESCO, la transmisión familiar va principalmente de madre a hija. Pero el aprendizaje no se limita a dos personas. Las mujeres se reúnen en casas o en su barrio para trenzar. Hay maneras de hacer cosas, pero también historias y proverbios. Estas reuniones son uno de los aspectos del know-how reconocido en 2022 en el archivo nacional 01712; el registro no recompensa un solo motivo o una ciudad en particular.

El mismo archivo describe una transmisión más formal a escuelas, universidades y centros de patrimonio. En Sharjah, el Centro de Comercios Tradicionales del Instituto del Patrimonio coloca el talli entre los conocimientos que acompaña y presenta la práctica en el taller como medio de transmitirlos. Un taller y una reunión de barrio no cumplen con la misma función: el primero abre el aprendizaje a un nuevo público, el segundo distribuye los gestos y las historias que los acompañan.

En Sharjah, también mantener el tiempo de fabricación

En su informe de 2024 a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, Sharjah revisa la labor del Consejo Irthi entre 2018 y 2023. Dos publicaciones bilingües están dedicadas a Talli. El informe identifica más de 100 modelos tradicionales o experimentales documentados, con sus materiales, método y número de horas requeridos. Este último detalle informa sobre el trabajo que un simple motivo fotografiado no permite apreciar.

La ciudad afirma que más de 300 artesanos emiratos con sede en Sharjah fueron entrenados en artesanía y diseño como parte del programa. Esta cifra abarca varias ocupaciones: no mide el número de trenzas de talli ni su número actual en los Emiratos. El informe también distingue otra experiencia: en 2022, cinco estudiantes de la Universidad Americana de Sharjah participaron en la documentación tridimensional de modelos de cuatro oficios. Aquí otra vez, el archivo va más allá del único talli.

La banda también sabe usos fuera de la prenda. Para la colección Zenobia, Irthi ha asociado el talli y la marquetería con el diseñador Nada Debs, basado en formas de contenedores asociados con las tradiciones beduinas. El objeto cambia, pero el trenzado sigue siendo un trabajo completo. Esta es la diferencia entre reanudar la apariencia de un motivo y continuar enseñando el gesto que hace posible hacerlo.

Archivo: Un artesano trabaja con alambres y un cojín en Abu Dhabi, diciembre 2019. Fotografía de ilustración en la artesanía textil emirati, fuera del programa de Sharjah. Kaiser Firdhous / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Libnanews de vestido.

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