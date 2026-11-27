El Congreso argentino finalmente adoptó la reforma de los estatutos del banco central. El texto prohíbe la financiación monetaria directa del sector público y limita las condiciones de transferencia al Tesoro.

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El jueves 26 de noviembre, la Cámara Argentina de Diputados concluyó su revisión de la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aceptando las enmiendas del Senado. El texto aprobado elimina la posibilidad de que el banco central conceda anticipos al Tesoro y compre directamente deuda pública, según la Presidencia. La votación es definitiva en el Parlamento; la promulgación y la fecha efectiva no fueron confirmadas en los documentos consultados.

Anticipos y compras directas de valores

Los anticipos transitorios son préstamos del banco central al Tesoro. La reforma adoptada abolió este instrumento y la compra directa de valores públicos. No significa que el Tesoro ya no pueda pedir prestado: pretende financiar el balance del banco central, no el uso de inversores. El comunicado de la Presidencia se refiere a compras directas; No hace posible concluir que se prohíbe toda intervención en el mercado secundario.

El texto también elimina el denominado régimen de reserva de libre disponibilidad y limita las transferencias de beneficios al Fondo de Ingresos Consolidados para obtener beneficios obtenidos y líquidos. Un plusvalor registrado en las cuentas pero no realizado no es equivalente a los recursos disponibles. BCRA ya incluyó estas disposiciones en su informe monetario de julio cuando el gobierno presentó el proyecto.

La estabilidad monetaria se convierte en la misión principal

La cámara inferior indica que el texto coloca la preservación del valor de la moneda a la vanguardia de las misiones de BCRA. Según la Presidencia, la reforma ajusta las condiciones para el despido de sus dirigentes y elimina al Ministro de Economía de las reuniones del Consejo de Administración. El Senado había cambiado los arreglos de nombramiento y revocación antes del último voto de los diputados.

El texto también establece, según la Presidencia, un mecanismo para reducir las deudas y deudas recíprocas entre el Tesoro y el banco central. Debe hacerse una distinción entre la liquidación de las sumas pendientes y las nuevas normas de financiación. El voto por sí solo no especifica la fecha de las transacciones del balance o la cantidad de los bonos que surgirán de ellos.

Imagen del archivo: P. Hughes /Wikimedia Commons,CC BY 4.0; cropping and dressing Libnanews.

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