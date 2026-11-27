INE estima que la inflación española es del 4,1% en noviembre, en comparación con el 4,9% en octubre. En la cifra provisional se estima que el aumento de las pensiones contributivas se eleva aproximadamente al 3,5% en enero.

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El aumento de los precios de consumo en España disminuyó a 4,1% durante un año en noviembre, según la primera estimación del Instituto Español de Estadística (INE), publicada el viernes 27 de noviembre. Fue un 4,9% en octubre. La cifra de noviembre complementa el período de referencia para la revalorización de las pensiones contributivas en enero de 2027, que es aproximadamente 3,5% sujeto a datos finales.

Los combustibles retrasan los precios

La razón principal de la desaceleración fue la baja de los precios de los combustibles y lubricantes privados-vehículos, que habían aumentado en noviembre de 2025. Los precios de ropa y calzado también aumentaron más lento que un año antes. En comparación con octubre, el índice general cayó en un 0,6%. A pesar de este descenso de un mes, los precios siguen siendo 4,1% más alto que en noviembre de 2025.

La inflación subyacente, excluida la energía y los alimentos no procesados, cayó del 3,1% al 2,6% año tras año. El índice armonizado, diseñado para las comparaciones europeas, es del 4,1% en España. Esta última tasa no mide la inflación en toda la zona del euro.

¿Por qué las pensiones no siguen la cifra de noviembre

El Seguro Social español recuerda que el aumento general de las pensiones contribuyentes se basa en las tasas medias de inflación anual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. El promedio de las doce tarifas publicadas, calculadas con la cifra provisional de noviembre, es de alrededor del 3,5%. Esta no es la única tasa en noviembre, al 4,1%, ni una medida de inflación promedio en el año calendario 2026.

Este aumento se aplicaría a partir del 1o de enero para las pensiones contributivas con arreglo al régimen general de revalorización. Las pensiones mínimas o no contributivas pueden seguir reglas separadas. El calendario del INE establece la publicación de la figura final de noviembre el 15 de diciembre: la estimación de la revalorización todavía puede moverse si se revisa la última tasa.

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