El puerto libanés anunció que había manejado 4.015 equivalentes de 20 pies en el puerto de escala CMA CGM Alceste. Esta cifra no mide las importaciones libanesas ni el tráfico mensual.

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El puerto de Trípoli, en el norte del Líbano, anuncia que ha cargado y descargado el equivalente de 4.015 contenedores de veinte pies durante una sola escala del CMA CGM Alceste. En su comunicado emitido el viernes 27 de noviembre, la dirección lo considera un registro para el puerto. Afirma que aproximadamente 700 contenedores estaban destinados al mercado libanés, sin especificar el volumen equivalente de 20 pies de la consignación.

Una cifra de manipulación, no un balance de las importaciones

Los 4.015 TEUs agregan los volúmenes cargados y descargados. El TEU es una unidad de capacidad: una caja de 40 pies cuenta para dos. El comunicado de prensa no descompone este total entre carga, descarga y transbordo. Tampoco da la duración de las operaciones, lo que permitiría calcular la tasa de manejo. Por lo tanto, la cifra de 700 contenedores destinados al Líbano no es directamente comparable al total de 4.015 TEUs.

Una escala en una línea entre Asia y el Mediterráneo

El Alceste mide 366 metros dependiendo del puerto. La documentación comercial de CMA CGM forma parte de la flota de Phoenician Express, una línea que sirve a Trípoli. El grupo también opera el puerto contenedor terminal. La dirección Trípoli asigna la operación a la terminal y la estación de pilotaje. Ni la liberación ni los documentos públicos consultados son suficientes para determinar qué parte de la carga estaba en tránsito a otro puerto.

El registro anunciado es para una escala. Para medir el aumento del comercio en el norte del Líbano se necesitaría una serie mensual uniforme, separando los envíos destinados al mercado libanés, las exportaciones y los trasbordos. El comunicado de prensa del viernes no proporciona este desglose.

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