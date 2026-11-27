Marco Rubio y Fayçal ben Farhane hablaron de Líbano por teléfono. Washington insistió en el desarme de Hezbollah, mientras que Riyadh destacó la estabilidad regional. Fuentes estadounidenses se refieren al desplazamiento emisario saudí a Washington y el apoyo económico, sin anunciar financiación específica.

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El Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y el Ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita Fayçal bin Farhane discutieron Líbano esta semana. Washington vincula el intercambio con el desarme de Hezbollah. Riyadh se centra en los esfuerzos de estabilización regional. Ninguno de los dos informes públicos anuncia financiación para el Líbano.

Dos minutos, las prioridades formuladas de manera diferente

En el informe relevado por la embajada estadounidense en Beirut, Rubio insiste en el desarme de Hezbollah dentro del marco tripartito entre Estados Unidos, Líbano e Israel anunciado el 26 de junio. El organismo oficial saudí, en su despacho del 25 de noviembre, afirma que los ministros se refirieron a los esfuerzos por promover la paz y la seguridad en el Líbano y el Sudán. No detalla el componente de armas en el Líbano.

La apelación no era sólo sobre Beirut. Ambos ministros condenaron los ataques de Houthis contra la infraestructura civil y energética saudita. También defendieron la libertad de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandeb. Los informes no anuncian ningún nuevo acuerdo entre Riad y Washington sobre la cuestión libanesa o un calendario para el gobierno libanés.

Un desplazamiento del emisario saudí evocado

Fuentes no identificadas de los Estados Unidos indicaron el jueves 26 de noviembre que el Príncipe Yazid bin Farhane, asesor del ministro saudí responsable del caso libanés, debía visitar Washington como parte del diálogo. También evocan la movilización internacional en las próximas semanas para apoyar al Líbano y su economía. Ninguno de los comunicados consultados especificaba la fecha del viaje, sus interlocutores o el formulario que tomaría la iniciativa.

Este enfoque, si se confirma, añadiría a los intercambios directos entre Riad y Beirut. En septiembre, en Nueva York, el Primer Ministro Nawaf Salam se reunió con Fayçal bin Farhane en presencia de Yazid bin Farhane. Según el Gran Serail, las dos partes habían acordado trabajar para revitalizar la Comisión Mixta de la Arabia Saudita-Líbana, en particular para la cooperación económica y comercial. En octubre, Salam y el Embajador de la Arabia Saudita examinaron las etapas de este avivamiento.

Este marco bilateral ya existe. No da contenido financiero a la iniciativa mencionada el jueves. Por la mañana del 27 de noviembre, no se habían anunciado cantidades, sumas, plazos o mecanismos de pago para esos intercambios.

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