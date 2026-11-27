El INSEE redujo su estimación del PIB en el tercer trimestre de 2026, mientras que los datos detallados muestran una ligera disminución en el segundo trimestre. Las ganancias anuales de crecimiento disminuyen al 0,1%.

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El PIB francés cayó un 0,2% en el tercer trimestre, según cuentas detalladas publicadas el viernes 27 de noviembre por el INSEE. El segundo trimestre, demostrado como estable en cifras redondeadas, también fue ligeramente negativo. Francia cumple así el criterio habitual de una recesión técnica, dos trimestres consecutivos de contracción, sin este significado que el PIB caerá sobre el conjunto de 2026.

A finales de octubre, el INSEE calculó el descenso del tercer trimestre al 0,1%. Las nuevas tablas muestran el PIB real en 662.622 millones de euros, en comparación con 664.222 millones de euros en el segundo trimestre y 664.368 millones de euros en el primero. El cálculo de estos niveles da una disminución de aproximadamente 0,02% en primavera y luego 0,24% en verano. El primer trimestre ya se redujo en aproximadamente 0,20% en comparación con el final de 2025.

Las exportaciones y las inversiones pesan sobre la actividad

Las exportaciones disminuyeron un 1,6% en el tercer trimestre, un 2,9% en el segundo. Las importaciones aumentaron en 0,1 %. El comercio exterior redujo así 0,6 puntos porcentuales al PIB. Los cambios en las existencias aportaron 0,3 puntos, compensando parte de la disminución.

La inversión cayó un 0,9%, después del 0,5% en el trimestre anterior. El descenso es del 1,8% para productos manufacturados y del 0,9% para la construcción. INSEE explica la revisión desde octubre, en particular con nuevos datos menos favorables sobre la inversión en construcción e información y comunicación.

Los gastos de consumo de hogares aumentaron un 0,3%, después del 0,2%. Su poder adquisitivo por unidad de consumo, que tiene en cuenta el tamaño y la composición de los hogares, rebotado por 0,2% después de una disminución del 0,5%. Las economías siguieron siendo del 17,4% de los ingresos desechables. La demanda interna, excluida las existencias, no contribuyó al crecimiento, con un aumento del consumo compensado por la disminución de la inversión.

Ganancia del 0,1 %, lejos de la previsión presupuestaria del 0,5 %

Si el PIB permaneciera a nivel de verano en el cuarto trimestre, el crecimiento medio de 2026 sería de alrededor del 0,1%. Este es el significado del acervo de crecimiento publicado por el INSEE, no un pronóstico para todo el año. El escenario utilizado por el gobierno en sus documentos presupuestarios se basó en un aumento anual del 0,5% y se había finalizado antes de la primera estimación en el tercer trimestre.

Para alcanzar exactamente el 0,5% en un promedio anual, los datos sin cambios para los tres primeros trimestres requerirían un aumento de alrededor del 1,5% del PIB en el último trimestre, según un cálculo de Libnanews basado en los niveles publicados por INSEE. La primera estimación para el cuarto trimestre se espera el 29 de enero de 2027.

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