El 22 de noviembre, las Naciones Unidas confirmaron que las huelgas habían dañado sus locales en Jartum mientras los empleados estaban dentro. No dio un balance para el edificio o atribuyó las huelgas. Estas reservas ilustran una distinción esencial en la documentación del conflicto sudanés: confirmar un hecho, establecer sus consecuencias y designar a una persona responsable son tres obras diferentes.

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El 22 de noviembre, las Naciones Unidas confirmaron que las huelgas habían dañado sus locales en Jartum mientras los empleados estaban dentro. No dio un balance para el edificio o atribuyó las huelgas. Estas reservas ilustran una distinción esencial en la documentación del conflicto sudanés: confirmar un hecho, establecer sus consecuencias y designar a una persona responsable son tres obras diferentes.

Una liberación de emergencia no es un informe de investigación

La coordinadora humanitaria Denise Brown hizo público los elementos disponibles en su oficina: un edificio dañado en una zona residencial y colegas dentro en el momento de las huelgas. Recordó que el derecho internacional humanitario protege a civiles y personas y bienes asignados al socorro. Su comunicado no contiene ninguna conclusión sobre la responsabilidad o naturaleza deliberada de un ataque contra este edificio.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lleva a cabo actividades de seguimiento durante meses. En un estudio separado de junio de 2026 sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos, su oficina en el Sudán explicó que había realizado misiones sobre el terreno dentro y fuera del país, así como un control remoto. Se basa en entrevistas con víctimas, testigos e interesados. Esto describe el protocolo de este estudio, no cómo se encontró el daño del 22 de noviembre.

La protección de testigos puede requerir no publicar todo

El estudio de junio da un ejemplo concreto. Cuando se documenten menos de diez incidentes, la oficina omitirá referencias geográficas detalladas y ciertas referencias cruzadas que puedan permitir la identificación, incluida la combinación de la ubicación y el perfil del presunto autor. Por consiguiente, un informe público no reproduce necesariamente toda la información de la organización. Esta opción protege a quienes han proporcionado información; no convierte objetos inéditos en evidencia de que el lector podría verificar.

Another body, the independent international fact-finding mission for the Sudan, explained in June 2024 that it had conducted approximately 80 interviews with victims and witnesses, although it had not yet had physical access to the country. En particular, ha reunido información durante las visitas a Kenya. Este ejemplo muestra lo que pueden hacer las entrevistas fuera del territorio. No significa que los investigadores puedan ver todos los sitios o documentar cada incidente.

Un balance auditado no es un balance completo

El informe semestral presentado el 17 de noviembre abarcaba entre enero y junio de 2026. Durante la presentación, el ACNUDH proporcionó por separado un recuento ampliado hasta fines de octubre. Explicó que las cifras eran por muertes que podía confirmar y que el saldo real era probablemente más pesado. Estos datos no incluyen el incidente del 22 de noviembre.

Por lo tanto, debe leerse una declaración teniendo en cuenta el autor, el período de tiempo y lo que establece. El coordinador informa de los daños causados a las instalaciones de emergencia; informes de seguimiento documentan víctimas o violaciones dentro de un ámbito definido. Ninguno de estos documentos es válido únicamente para juzgar la responsabilidad individual.

Archivo: Nilo en Jartum, Enero 2024. La imagen no muestra los locales de las Naciones Unidas ni los daños del 22 de noviembre de 2026. سندس ادريس / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Composition Libnanews.

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