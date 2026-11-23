Tayikistán notificó a las Naciones Unidas su retirada del Estatuto de Roma el 20 de noviembre. No entrará en vigor hasta noviembre de 2027. La Unión Europea y la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes respondieron el lunes, recordando que el retiro no elimina las obligaciones anteriores del país a la Corte.

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Tayikistán notificó a las Naciones Unidas el 20 de noviembre su retirada del Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte Penal Internacional. Según la opinión del depositario, esta decisión no entrará en vigor hasta el 20 de noviembre de 2027. La Unión Europea y la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes pidieron el lunes 23 de noviembre a Dushanbe que reconsiderara su decisión o mantuviera su compromiso con la institución.

La notificación no termina la adhesión

El Secretario General de las Naciones Unidas registró la notificación en su calidad de depositario del Tratado. Article 127 lays down a period of one year from receipt, unless the notification provides for a later date. Por lo tanto, Tayikistán sigue siendo Estado parte hasta que el retiro surta efecto.

En el mismo artículo se establece que la retirada no elimina las obligaciones derivadas de la adhesión, incluidas las obligaciones financieras ya acumuladas. Tampoco afecta a la cooperación debida en relación con investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que surta efecto. La Corte mantendrá la oportunidad de examinar las cuestiones que ya tiene ante sí en esa fecha.

Bruselas pide a Dushanbe que revoque su decisión

En nombre de la Unión Europea, el Alto Representante pidió a Tayikistán que reconsiderara su decisión. El texto publicado el lunes por el Consejo de la UE cita otros seis países que comenzaron a retirarse en 2026: Níger, Burkina Faso, Malí, Chad, Venezuela y Nauru. Estas notificaciones no significan que ya hayan tenido efecto.

La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, que reúne a los Estados miembros del Estatuto, también lamentó el proceso. Invita a Dushanbe a plantear sus preocupaciones en la Asamblea en lugar de dejar el marco del Tratado.

Una controversia anterior sobre cooperación con la Corte

In March 2026, in the case file on the situation in Ukraine, a Pre-Trial Chamber of the ICC found that Tajikistan had failed to comply with a request for the arrest and surrender of Vladimir Putin during his visit to Tajik territory. La Presidencia de la Corte transmitió esta decisión a la Asamblea en mayo. Ni la notificación de depósito de las Naciones Unidas ni las declaraciones emitidas el lunes establecen que esta controversia motivó la decisión de retirarse.

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