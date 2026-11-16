Artículo 534: Los fallos no derogan

El artículo 534 sigue figurando en el Código Penal del Líbano, a pesar de las decisiones que limitan su aplicación. Dos juicios de 2019 muestran diferentes lecturas, hasta la misma formación de juicio. La propuesta presentada en julio de 2023 tiene como objetivo una derogación general y el destino de los enjuiciamientos anteriores. Su camino parlamentario sigue siendo distinto de las protecciones obtenidas caso por caso. Los documentos originales permiten comprender esta diferencia sin anunciar una despenalización ya adquirida.

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El artículo 534 del Código Penal libanés sigue vigente, a pesar de las decisiones judiciales que restringen su aplicación a las relaciones homosexuales. La diferencia es esencial: obtener una suspensión de los procedimientos en un caso no significa abolir la delincuencia para todos. La propuesta presentada en julio de 2023 está dirigida precisamente a pasar esta segunda etapa.

Los documentos también evitan otro atajo. Los tribunales no han adoptado una lectura uniforme. Dos juicios en Mont-Lebanon en 2019 muestran diferentes enfoques, incluyendo el alcance de la privacidad. Por lo tanto, el debate no se limita a una despenalización ya adquirida o a la aplicación automática del texto.

Artículo 534: un breve texto, un campo en disputa

El texto publicado en base legislativa de la Universidad Libanesa prevé hasta un año de prisión por una relación sexual que se considera contraria a la naturaleza. No se refiere específicamente a la orientación sexual. El desacuerdo se refiere, en particular, al significado de esa calificación y a las condiciones en que se puede penalizar un acto.

Esta redacción explica por qué leer el número de artículo por sí solo no es suficiente para describir una decisión. Un juez puede desestimar una acusación por falta de pruebas, considerar que no se reúnen los elementos del delito ni interpretar el texto a la luz de los derechos individuales. Estos razonamientos no son los mismos. Ninguno debe confundirse con el voto de una ley que deroga el artículo.

En noviembre de 2019, una mayoría favorece la lectura restrictiva

El fallo No 349 de 28 de noviembre de 2019 emana de la 12a Sala Correccional del Tribunal de Apelación de Mont-Lebanon. In particular, the prosecution challenged a decision that had excluded proceedings under article 534. El tribunal confirmó esta parte de la sentencia por mayoría.

Su razonamiento no se limita a encontrar un archivo insuficiente. Los magistrados de la mayoría creen que la interpretación debe tener en cuenta el propósito del texto y el desarrollo social. Colocan el artículo en el capítulo sobre ataques contra la moral pública. En esta lectura, debemos buscar un logro correspondiente a este propósito, en lugar de sancionar una dirección en sí mismo.

The majority refers in particular to exposure to third parties, the public place or the involvement of a minor in need of protection. En el caso que se examina, no encuentra las circunstancias que justifiquen la aplicación del artículo. La continuación de la decisión a favor del acusado es, por tanto, el resultado de una interpretación de la esfera penal y del examen de los hechos.

Sin embargo, una opinión discrepante acompaña el juicio. El abogado Bou Nassar considera que el texto no requiere explícitamente la publicación del acto y impugna la adición de esta condición. Se refiere a la responsabilidad del legislador de derogar o enmendar la disposición. Por lo tanto, existe desacuerdo dentro de la formación del juicio mismo.

En marzo de 2019, otra Sala confirmó sentencias condenatorias

La sentencia No 100 de 20 de marzo de 2019, dictada por la 14a Sala del mismo Tribunal de Apelación, llegó a una conclusión diferente en otro caso. The defendants requested that their sentences under article 534 be dismissed. The Court confirmed them, including the statements and confessions recorded in the proceedings.

However, it has amended the penalties, taking into account the time spent in detention and imposing a fine. La continuación de la condena debe distinguirse de este ajuste de la sanción. Una reducción de la pena no es una absolución.

Los hechos y los registros difieren: estos dos juicios no constituyen un experimento que compara situaciones idénticas. Sin embargo, muestran que la existencia de una decisión restrictiva no había eliminado el uso penal del artículo. Presentarlas como etapas de jurisprudencia unánimemente favorable borraría las diferencias documentadas.

Lo que la propuesta 2023 realmente requiere

La propuesta registrada el 12 de julio de 2023 tiene nueve signatarios de varios grupos parlamentarios. Su primer artículo prevé la derogación del artículo 534. The second concerns previous cases: it provides for the termination of the relevant proceedings, judgements and prosecutions and prohibits their referral to another judicial authority within the scope of the text.

Otras dos disposiciones complementan este plan. Se eliminan los textos incompatibles; El otro prevé la entrada en vigor tan pronto como se publique en el Diario Oficial. Estos son los efectos buscados por los autores, no las medidas ya aplicables. La presencia de firmas y el depósito administrativo no son válidos para su adopción.

El memorando explicativo se refiere a la dignidad, la igualdad, las libertades públicas y la protección de la privacidad. The signatories also report the risks associated with certain investigative practices. Estos argumentos explican su iniciativa legislativa. Sólo ellos no son una decisión judicial que invalida todos los procedimientos anteriores.

Un camino parlamentario distinto de las decisiones judiciales

El Registro de Seguimiento Parlamentario de la Agenda Jurídica indica una transmisión al Gobierno el 20 de julio de 2023. He then mentioned a reference to the committees of the Administration and Justice and Human Rights on 27 March 2025. La hoja informativa consultada no lista ningún comité o sesiones plenarias dedicadas al texto, y no muestra ninguna respuesta gubernamental.

Estas indicaciones describen la vigilancia registrada por este observatorio, sin sustituir un registro oficial completo de toda actividad parlamentaria. No permiten que se anuncie una fecha. Al 16 de noviembre de 2026, la base jurídica en vigor de la Universidad Libanesa conserva el artículo 534; los documentos examinados no establecen derogaciones publicadas.

Por consiguiente, el reto sigue siendo distinguir tres niveles: la protección obtenida en un caso determinado, las interpretaciones concurrentes de los tribunales y la enmienda general del Código Penal. La propuesta 2023 se refiere a este último nivel. Mientras no se convierta en ley en vigor, las decisiones favorables no deben presentarse como supresión nacional del artículo.

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