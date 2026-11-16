Presupuesto 2027: Gastos del Sur examinados

El Comité de Finanzas pide una exposición consolidada de los gastos relacionados con la guerra, en particular en el Sur, para examinar el presupuesto 2027. Ibrahim Kanaan también pide detalles sobre préstamos, donaciones y cuentas públicas, después de la aprobación en comité de los créditos de varios organismos y administraciones estatales.

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El Comité Parlamentario de Finanzas y Presupuesto pidió, el lunes 16 de noviembre, una exposición de los gastos públicos relacionados con las consecuencias de la guerra, en particular en el Líbano meridional. Presidida por Ibrahim Kanaan, quería disponer de esta sinopsis para evaluar las necesidades incluidas en el proyecto de presupuesto de 2027, más allá de las consignaciones del Consejo del Sur.

La reunión dio como resultado la aprobación en comité de consignaciones de la Secretaría General del Consejo Superior de Defensa, el Consejo del Sur, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, la Dirección Central de Estadística y la Dirección General de Seguridad del Estado. Esto no es la adopción del presupuesto por el Parlamento.

Se invitó a los organismos interesados a que presentaran informes detallados sobre sus misiones y gastos. El reto es conciliar las sumas solicitadas con las intervenciones reales, mientras que varias administraciones se encargan de las consecuencias separadas de la misma guerra.

Distribución de los gastos entre departamentos

La comisión pidió al Ministerio de Finanzas que recogiera los gastos efectuados por todos los departamentos y organismos interesados. Por consiguiente, el alcance debe superar el del Consejo del Sur: incluye, entre otras cosas, los costos de hospitalización del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y las obras públicas.

Este trabajo ayudará a determinar las necesidades del próximo año en forma común. El presupuesto de una agencia no es suficiente para explicar el esfuerzo público solo, cuando otros gobiernos financian la atención, el apoyo a la familia o el trabajo.

Ibrahim Kanaan se refirió a una suma de aproximadamente 10.000 millones de dólares por daños sufridos por el Líbano, en particular en el Sur, y señaló que esa cifra era la que se había comunicado a la Comisión. Esta cantidad debe leerse como una evaluación notificada durante la labor parlamentaria, no como una evaluación final: según el Miembro, las operaciones continúan y los datos siguen siendo supervisados.

Causas distinguidas de los daños

Por su parte, se invitó al Comité de Altos Rescate a distinguir entre los daños causados por los ataques israelíes y los daños causados por otros desastres, incluidos los daños causados a edificios en Trípoli, Kesrouan y otras zonas. Esta separación debe identificar las necesidades específicas de cada categoría de intervención.

También se planteó la situación de Ain Saadé. Según las pruebas presentadas por Ibrahim Kanaan, más de 49 familias fueron afectadas. Las asociaciones han contribuido a fomentar la labor de mejora, pero las asignaciones de viviendas y otras obligaciones financieras siguen siendo terminadas.

Préstamos, donaciones y pruebas en el corazón del control

Más allá del daño de guerra, la comisión pidió al Ministerio de Finanzas una lista de préstamos y donaciones. Se propone comparar las consignaciones previstas en el presupuesto con las sumas efectivamente gastadas para tener una lectura más precisa de la financiación y su uso.

The General Directorate of State Security must also provide written explanations of its hospital and fuel costs. Esta solicitud de aclaración acompaña el examen de sus créditos; En sí misma no hace posible concluir una irregularidad.

Ibrahim Kanaan indicó también que la Comisión había recibido las cuentas hasta 2022. El Grupo solicitó las pruebas correspondientes a 2023, 2024, 2025 y 2026 para permitir las comparaciones necesarias. Dado que el ejercicio financiero 2026 sigue en curso, esta solicitud no debe confundirse con la determinación de un retraso en el cierre de sus cuentas finales.

El examen del proyecto de presupuesto continuará el martes 17 de noviembre, con las consignaciones del Ministerio de Energía y Agua, así como sus administraciones e instituciones, según el calendario parlamentario. En lo que respecta a los gastos relacionados con la guerra, la siguiente medida prevista sigue siendo la transmisión de los informes y estados requeridos, antes de poder medir con precisión las necesidades incluidas en las consignaciones de 2027.

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