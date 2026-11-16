Tarjeta de libro: ¿Qué honorarios están prohibidos en Líbano?

Pagar por tarjeta en libros en Líbano implica varias reglas separadas. Desde septiembre de 2025, un texto ha estado protegiendo cantidades derivadas del uso de tarjetas de libros personales en terminales locales. Desde junio de 2026, otro supervisa las comisiones de comerciantes en cinco sectores y prohíbe los recargos impuestos a los consumidores para el pago de tarjetas. Estas protecciones no hacen libres todos los servicios bancarios. La confusión comienza con frecuencia con la palabra « fresh ». Puede designar una comisión cargada por un banco en la liquidación de una venta, un recargo cargado al cliente en la oficina del cajero o una cuota vinculada a la propia tarjeta. Los textos del Banco del Líbano no tratan estas situaciones como una operación.

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Pagar por tarjeta en libros en Líbano implica varias reglas separadas. Desde septiembre de 2025, un texto ha estado protegiendo cantidades derivadas del uso de tarjetas de libros personales en terminales locales. Desde junio de 2026, otro supervisa las comisiones de comerciantes en cinco sectores y prohíbe los recargos impuestos a los consumidores para el pago de tarjetas. Estas protecciones no hacen libres todos los servicios bancarios.

La confusión comienza con frecuencia con la palabra « fresh ». Puede designar una comisión cargada por un banco en la liquidación de una venta, un recargo cargado al cliente en la oficina del cajero o una cuota vinculada a la propia tarjeta. Los textos del Banco del Líbano no tratan estas situaciones como una operación.

Tarjeta de libro: qué circular 743 prevé

Intermediary Circular 743, de fecha 10 de septiembre de 2025, añadió una disposición a la regulación del sistema de liquidación electrónica. This system concerns cards issued on the Lebanese market and used at domestic outlets, POSs.

El pasaje añadido se refiere a las cantidades resultantes del uso de tarjetas personales en libras libanesas en estas terminales. Proporciona que no están sujetos a ningún tipo de restricción o comisión y pueden ser retirados en efectivo.

Los criterios de esta disposición deben leerse juntos: tarjeta personal, moneda libanesa y punto de venta local. El texto se refiere a las cantidades resultantes de la operación. No proporciona una regla general que cualquier servicio facturado a un titular de tarjeta se hace libre.

Esta distinción cuenta para el comerciante que recibe el producto de una venta en cuanto al cliente que compara los medios de pago. La disponibilidad de sumas pagadas y el costo de un servicio bancario separado son dos cuestiones diferentes. Una frase separada de su alcance puede llevar a la regulación que se le asigna un alcance que no tiene.

Dólares siguen otro canal de asentamiento

La versión consolidada de Basic Circular 109 distingue las transacciones en libros de transacciones en dólares en terminales nacionales. Los primeros pasan por el sistema de asentamiento de BDL. Por segundo, el reglamento prevé un pasaje a través de Visa y Mastercard sobre las cuentas pertinentes abiertas en el extranjero.

Esta separación explica por qué una regla específica para reservar cantidades no se puede transponer automáticamente a una venta de dólares. También prohíbe confundir una compra en el terminal con una retirada de un cajero automático.

El artículo 11 del Reglamento prevé otra protección. Los participantes no deben cobrar a los clientes cuotas o comisiones inusuales para los pagos de tarjetas emitidos localmente, independientemente de la moneda. Deben proporcionar una declaración de transacción mensual electrónica, a menos que el cliente solicite una versión impresa.

El término « costos inusuales » no significa en sí mismo la abolición de todos los costos contractuales. Debe distinguirse de la prohibición específica de las comisiones sobre las cantidades en libros cubiertos por la adición de septiembre de 2025.

Sin embargo, una tarjeta de dólar se puede utilizar para pagar en libros. El anuncio del 4 de junio de 2026 pidió a los emisores que activaran esta conversión en dólares en tarjetas locales. Había fijado una tasa de 89.500 libras esterlinas por un dólar y fijado un plazo de 15 de junio para el cumplimiento. Por lo tanto, es necesario distinguir la moneda de la cuenta o tarjeta de la del pago en la terminal.

Desde junio, un techo en cinco sectores

La decisión 13810, de 28 de abril de 2026, adjunta a la Circular Básica 173, entró en vigor el 15 de junio. Prohíbe a los bancos y las instituciones financieras interesadas que le encomienden una comisión sobre determinados comerciantes superiores al 1,25% por transacción con una tarjeta de crédito emitida localmente.

Dentro de este máximo, la tasa de cambio pagada al emisor de la tarjeta no puede exceder del 0,9%. Por lo tanto, estas dos tasas no deben añadirse juntas. El 0,9% es un componente de la tapa del 1,25%, no un suplemento.

Elemento de dispositivo Ámbito Techo de comisión Merchant 1.25% por transacción con tarjeta de crédito emitida localmente Intercambio de techo hasta 0,9 % Sectores cubiertos por este techo Estaciones de servicio, supermercados y supermercados, hospitales, farmacias, panaderías grandes

Estos cinco sectores se enumeran específicamente. Presentar este techo como el de todos los comerciantes sería inexacto. El reglamento también prohíbe la adición de comisiones o cargos directos o indirectos que excedan el límite impuesto.

Este techo tampoco constituye una autorización automática para cargar 1.25% por cada operación. Debe leerse un límite máximo con otras disposiciones aplicables, incluidas las específicas para la reglamentación de libros. No sustituye el alcance del texto de 2025 ni el análisis del contrato en cuestión.

El suplemento al caisse es otra pregunta

El artículo 3 de la Decisión 2026 se refiere directamente a la protección del consumidor. Requiere que bancos e instituciones financieras prohíban que los profesionales acepten pagos a POS u otros medios electrónicos impongan un recargo a los consumidores pagando con tarjeta de crédito.

La redacción de este artículo no incluye la lista de los cinco sectores asignados al límite máximo de las comisiones comerciales. Por lo tanto, es necesario distinguir entre los dos mecanismos: por un lado, un marco numérico de la comisión bancaria en sectores designados; por otro, la prohibición del recargo vinculado al pago de tarjetas, a ser aplicada por las instituciones interesadas.

Una comisión apoyada por el comerciante no se convierte, por simple transferencia, en un suplemento autorizado en la nota del cliente. En particular, el techo del 1,25% no debe presentarse como un aumento regulatorio que el consumidor debe pagar.

Identificar precisamente la suma disputada

Para entender una diferencia de cantidad, el billete de efectivo, la recepción terminal y el estado bancario juegan funciones complementarias. Hacen posible distinguir el precio de la propiedad, la moneda de la transacción y una posible comisión. Una conversión de moneda, una cuota de cuenta o una cuota de tarjeta no significa necesariamente el mismo impuesto.

Los textos examinados no son suficientes para liquidar todos los contratos bancarios o transacciones en el extranjero. Tampoco permiten anunciar los retiros gratuitos generales a los distribuidores. En una disputa, la primera solicitud útil es obtener la redacción exacta de la cuota, su beneficiario y su base, para compararla con la transacción realizada en realidad.

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