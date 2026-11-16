El daman libanés se asemeja a un pequeño roedor, pero pertenece a un linaje parecido al elefante. Fotografía en Jabal Moussa, este mamífero tiene pies adaptados a rocas y pequeñas defensas. Su hábitat revela una fauna discreta, dependiente de las grietas y vegetación que rodean sus refugios.

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¿Lo sabías? El daman que vive en las rocas del Líbano no es un conejo ni un gran roedor. Este pequeño mamífero pertenece a un grupo relacionado con elefantes y lamantinas. Su presencia fue documentada por trampas fotográficas en Jabal Moussa.

Un cuerpo trapuo, orejas redondeadas, piernas cortas: a primera vista, el daman evoca un conejillo de guinea más que un elefante. El parecido es engañoso. El daman de Ciudad del Cabo,Procavia capensisEstá en orden de hyracoids. Comparte una historia evolutiva con los elefantes y los sirenes, el grupo de las lamantinas y los dugongs.

Esta relación no significa que el daman descienda del elefante, ni que sería un elefante en miniatura. Las líneas diferenciadas de los antepasados comunes. El tamaño actual y la apariencia de un animal no es suficiente para establecer su lugar en el árbol de la vida.

El daman del Líbano, fotografiado en Jabal Moussa

En el Líbano, su presencia no se basa únicamente en la observación de los caminantes. Un estudio de Mounir Abi-Said y Zuhair Amr, publicado en 2012, documentado en la Reserva de la Biosfera de Jabal Moussa en la región de Kesrouan-Jbeil. La aeronave se había instalado entre marzo de 2008 y mayo de 2009. Estas fechas cuentan: el estudio establece una presencia en este momento, no un recuento actual.

Los investigadores obtuvieron 22 fotografías de damans en zonas rocosas abiertas. Algunas imágenes mostraron grupos de tres a nueve individuos. En un tiro de julio, cuatro adultos aparecieron con cuatro jóvenes. Las fotografías no deben ser agregadas como si fueran animales diferentes.

El dispositivo documentó trece especies de mamíferos en la reserva. Para los Damans, confirmó principalmente la ocupación de tierras empinadas donde la observación directa es difícil. Una cámara le permite ver un pasaje sin mantener permanentemente a un observador cerca.

Pies adaptados a roca

El daman no tenía la silueta de un escalador. Pero sus pies le dan buen agarre. Su lado inferior tiene almohadillas suaves, mantenidas húmedas por glándulas. Esta combinación ayuda a progresar en superficies rocosas y rápidamente tomar refugio en una grieta.

Sus dedos son principalmente clavos redondeados. Una garra particular, situada en un dedo interior del pie trasero, sirve para el aseo. Los cabellos sensoriales largos complementan este equipo: ayudan a percibir lo que rodea los pasajes estrechos.

Los dispositivos son una parte esencial de su hábitat. Proporcionan refugio contra depredadores y malas condiciones climáticas. El daman utiliza las fracturas disponibles en lugar de excavarse una red de madrigueras. También busca vegetación accesible alrededor de sus refugios.

Pequeñas defensas, pero sin trucos

La boca trae otro detalle sorprendente: sus incisivos superiores se desarrollan como pequeñas defensas. Sus molares aplastan las plantas en las que se alimenta. En adultos, el peso suele estar dentro de una gama de unos pocos kilogramos, lejos del tamaño de un elefante.

Daman consume principalmente plantas. Las hierbas, las hojas y otros recursos disponibles componen su dieta. Su sistema digestivo es el hogar de microorganismos que ayudan a tratar este alimento. El menú varía según el fondo y la temporada: las observaciones hechas en África no describen necesariamente el régimen de cada colonia libanesa sola.

Sol antes de actividad

El daman está mayormente activo durante el día. Los grupos pueden reunirse al sol antes de ir a alimentarse. Esta vida colectiva está acompañada de llamadas de alarma: cuando se detecta un peligro, los animales regresan a sus refugios rocosos.

Los jóvenes nacen ya cubiertos de pelo, con ojos abiertos. Se vuelven móviles rápidamente, a diferencia de los pobres recién nacidos de muchos pequeños mamíferos. Su nacimiento ocurre después de una gestación particularmente larga para un animal de este tamaño, varios meses de longitud.

A nivel mundial, la especie se clasifica como una preocupación menor. Esta situación no permite concluir que toda población local está protegida. La transformación de la tierra puede reducir el acceso a refugios y alimentos. En Jabal Moussa como en otros lugares, conservando rocas, sus grietas y vegetación circundante protege el hábitat que a veces parece vacío, pero no está vacío.

Fotografía de portada: © Hans Hillewaert, Hardap, Namibia, 12 de junio de 2007, Wikimedia Commons. Foto de la especie, no tomada en el Líbano. Boxeo y vestir Libnanews bajolicencia CC BY-SA 3.0.

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