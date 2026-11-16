Bancos: huelga todos los miércoles del 18 de noviembre

La Asociación de Bancos del Líbano anuncia una huelga cada miércoles a partir del 18 de noviembre. Desafía el tratamiento tributario de las diferencias de tipos de cambio y las disposiciones sobre bonos del euro para 2020–2024. Su consejo puede suspender, cancelar o endurecer el movimiento de acuerdo con la respuesta de las autoridades a las solicitudes hechas por la asociación.

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La Asociación del Banco del Líbano anuncia una huelga de advertencia cada miércoles a partir del 18 de noviembre. Se impugna la revisión de las declaraciones de impuestos de 2020 a 2024, incluido el tratamiento de las diferencias de tipos de cambio y las disposiciones sobre bonos del euro.

Los bancos libaneses tienen la intención de presionar a las autoridades mediante un movimiento semanal. El lunes 16 de noviembre de 2026, la Asociación de Bancos del Líbano (ABL) decidió por unanimidad convocar una huelga cada miércoles en las próximas semanas. El primer día es el 18 de noviembre.

La disputa se refiere a una solicitud del Departamento de Finanzas para enmendar las declaraciones fiscales de las instituciones para los años fiscales 2020 a 2024. En particular, la asociación rechaza el trato previsto para las diferencias cambiarias y la reincorporación de disposiciones sobre bonos del euro en la base imponible. Pide que se retire este procedimiento y que los textos, de ser necesario, sean corregidos cuando se examine el presupuesto en el Parlamento.

Una huelga bancaria reproducible pero no irrevocable

LABL presenta el movimiento como una advertencia. Su comunicado no establece una fecha final. However, it gives its board of directors the power to suspend or cancel the strike in accordance with the response of the authorities. El mismo consejo también puede decidir sobre una escalada, sin volver a la asamblea general.

Por lo tanto, esta delegación deja abierta dos acontecimientos opositores: la cesación del movimiento si se produce un compromiso, o su endurecimiento si las solicitudes siguen sin respuesta. En este punto, sólo se anuncia el ritmo del miércoles.

Para los clientes, el primer plazo es el miércoles 18 de noviembre. El comunicado de prensa no detalla la solicitud por establecimiento. Tampoco especifica la operación de autómatas, servicios digitales o posibles operaciones continuas. Por lo tanto, el anuncio de una huelga no hace posible en sí mismo concluir que todos los canales bancarios se detienen.

Ganancias cambiarias impugnadas por ABL

La asociación sostiene que las diferencias resultantes de la revaloración de las cuentas por sí solas, causadas por la depreciación de la libra libanesa, no constituyen beneficios reales. Según su argumento, estas entradas no reflejan ningún enriquecimiento bancario real ni capacidad adicional de contribución.

La distinción es contable, pero su efecto es financiero. Un aumento del valor de un puesto expresado en libras puede resultar de un cambio en la tasa de conversión. No significa necesariamente que se haya introducido una suma equivalente en el tesoro de la institución. Sin embargo, el tratamiento tributario depende de la naturaleza exacta de las entradas y reglas pertinentes; la posición defendida por los bancos no es, en sí misma, una decisión legal.

De esta manera, la ABL pide que las ganancias contables no realizadas a las que se refiere su desafío sean excluidas de la base imponible. Se vincula esta reclamación con los debates parlamentarios sobre el proyecto de presupuesto, que podría proporcionar un marco para el cambio legislativo.

Disposiciones Eurobond en el centro del conflicto

La segunda parte se refiere a las disposiciones sobre los eurobonos del Estado libanés. The association asserts that they are in response to sovereign default losses and that they have been established in accordance with accounting and prudential rules. Ella impugna su reincorporación en ingresos sujetos a impuestos.

Una disposición refleja el riesgo de pérdida o depreciación en las cuentas. Su reconocimiento contable y deducibilidad fiscal son dos cuestiones distintas. Precisamente su articulación es que los bancos piden revisar: quieren que las cantidades afectadas permanezcan fuera de la base tributaria.

En su comunicado, la ABL advierte que la recaudación de impuestos en disputa absorbería parte de la liquidez todavía disponible y reduciría la capacidad de las instituciones para devolver los depósitos. Este es el argumento presentado por la asociación. El texto no menciona la cantidad total de impuestos involucrados o su efecto detallado sobre los reembolsos a los depositantes.

Tampoco la versión reproduce la solicitud completa del Departamento de Finanzas o el razonamiento legal. Estos elementos siguen siendo necesarios para evaluar el alcance preciso del desacuerdo. En un futuro inmediato, la Junta Directiva de la LBA mantiene la posibilidad de cambiar el calendario de movilización antes o después del primer día anunciado el 18 de noviembre.

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