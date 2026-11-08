8 novembre 2026
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Asesinato en Senegal: 34 muertes

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The shipwreck of a canoe off the coast of Kébémer, Senegal, killed 34 people according to a new report on Sunday 8 November from official sources. También se informó a un sobreviviente. La investigación continúa cerca de Lompoul, mientras que el número total de personas a bordo sigue siendo desconocido. El Gobernador de Louga sigue la identificación de las víctimas y acompaña a las familias. El Ministro del Interior se espera el lunes en la escena de la tragedia. Quedan por establecer las circunstancias del naufragio.

Couverture Libnanews : naufrage au Sénégal, 34 morts et recherches en cours, sur une photographie d’archives de pirogues à Lompoul en 2016.
Pirogues de pêche à Lompoul-sur-Mer, le 7 août 2016. Photo d’archives sans lien avec l’embarcation naufragée. Georges Hermann Njiale Njiale / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage éditorial Libnanews. © Georges Hermann Njiale Njiale / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Adaptation graphique Libnanews sous la même licence.
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The murderous shipwreck in Senegal, off the coast of the department of Kébémer, killed 34 people, according to an official report on Sunday, 8 November. Un sobreviviente también está incluido en este conteo. Continúan las investigaciones en la zona de Lompoul en la Gran Costa.

Esta nueva evaluación, comunicada a una agencia de noticias senegalesa, supera la de 21 muertes anunciadas el sábado por la noche. La prensa senegalesa confirma esta revisión ascendente. Las autoridades presentan el barco como canoa llevando candidatos para emigración irregular.

Killing ahogaing in Senegal: a still provisional assessment

El número total de personas a bordo sigue siendo desconocido. El recuento de 34 muertos y uno rescatado por lo tanto no permite determinar cuántos pasajeros siguen desaparecidos en la llamada. Los servicios estatales siguen movilizados para encontrar posibles sobrevivientes.

El sábado 7 de noviembre, gendarmes y bomberos habían recuperado unos 20 cuerpos en la costa de Lompoul. Se encontró información inicial en el área de Tebene, en la zona de Potou Saradao. Los equipos enviaron los restos para su identificación.

Estos descubrimientos siguieron el informe de un canoe fallido en esta parte de la costa. Quedan por especificar las circunstancias exactas de la tragedia. Tampoco las pruebas disponibles confirman el punto de partida o destino del buque.

Identificación de las víctimas y apoyo familiar

El gobernador de la región de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, visitó el departamento de Kebemer el domingo. Su visita se centra en vigilar la identificación y preservación de los órganos. También debe reunirse con las familias afligidas y transmitir las condolencias del Estado.

En una declaración, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública aseguró la movilización de los servicios pertinentes. Esta movilización se refiere a la investigación, el alivio y el apoyo de las familias. El Ministro expresó sus condolencias en nombre del Presidente de la República y del Gobierno.

El Gobierno también reafirmó su compromiso de luchar contra las redes de contrabando, en particular con los países vecinos. Instó a la gente a estar alerta sobre los peligros de la migración irregular. Estas declaraciones no especifican, en esta etapa, las responsabilidades en el hundimiento de Lompoul.

Se espera que el Ministro del Interior asista el lunes 9 de noviembre. El objetivo de la visita es proporcionar apoyo estatal a las familias, mientras que la búsqueda e identificación de las víctimas continúa.

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