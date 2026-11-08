Saida: El Ayuntamiento explica después de las inundaciones

El municipio de Saida se disculpa después de las inundaciones del sábado 7 de noviembre de 2026. Se trata de obstáculos para la evacuación al mar y el cierre de bombas en Siniq. Su comunicado de prensa anuncia una inspección con el South Lebanon Water Establishment antes de las próximas lluvias. Las causas técnicas siguen atribuidas al ayuntamiento, que no cuantifica el daño. La vigilancia especificará el trabajo realizado y el estado de bombeo en los sectores interesados.

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El municipio de Saida pide disculpas a los habitantes y comerciantes afectados por las inundaciones el sábado 7 de noviembre. En una declaración retransmitida el domingo 8 de noviembre de 2026, describe dos dificultades en la red de evacuación. Se cuestionan los continuos obstáculos a una salida marítima y el cierre de bombas en Siniq. Estas explicaciones siguen siendo las del municipio. Anuncia una inspección urgente con el Centro de Agua del Líbano Meridional antes de las próximas lluvias.

El agua ha entrado en casas y tiendas, perturbando la vida cotidiana y la actividad económica en varios sectores. Ni los edificios afectados ni la cantidad de pérdidas fueron reportados. Tampoco proporciona indemnización. El ayuntamiento reconoce, sin embargo, el daño sufrido, a pesar de los preparativos que afirma haber realizado durante los últimos dos meses.

Floods in Saida: the sectors concerned

El perímetro descrito va de Qayaa a Bqosta y se une a parte de la carretera costera. El municipio cita las afueras de la zona de Al-Alam y la extensión al restaurante Shawarma Al-Mahatta. Afirma que la mayoría de las calles de la ciudad no experimentaron acumulación inusual de agua.

Esta distinción limita el alcance de su diagnóstico. El ayuntamiento describe un conjunto de puntos relacionados con evacuaciones y alcantarillado. No reporta una sumersión general de Saida. Sin embargo, no proporciona encuestas de precipitación o medición de flujo para cuantificar el episodio.

El comunicado insiste en operaciones preventivas. The teams reportedly cleaned all the ducts under this preparation before the rains. Por lo tanto, el ayuntamiento considera que los incidentes no pueden reducirse a la falta de curación de las aberturas visibles en las calles. Detalla lo que habría impedido que el agua fluya más hacia la red.

Obstáculos a la salida al mar

La primera causa es las instalaciones estacionales en una salida al mar. Según el municipio, el South Lebanon Water Establishment coloca piedras y bolsas de terraplén durante el verano. Estas barreras se utilizan para limitar los olores y descargas de aguas residuales a la costa.

El ayuntamiento lo explica cruzando, en ciertos puntos, aguas de tormenta y tuberías de aguas residuales. Los obstáculos deben ser removidos al comienzo de la estación lluviosa. Según su cuenta, esta operación no había tenido lugar al comienzo de la temporada actual.

El municipio afirma que sus equipos de emergencia eliminaron los obstáculos durante las inundaciones el sábado. Explicó que su presencia a los ojos de los visitantes estaba en respuesta a esta intervención. Ella impugna la idea de que sólo habrían comenzado, durante la tormenta, una limpieza que debería haber ocurrido antes.

Esta explicación compromete la lectura municipal del incidente. Por sí solo no constituye una experiencia independiente sobre las respectivas responsabilidades de los interesados. La puesta en libertad no especifica quién debía verificar la remoción de las instalaciones ni cuándo se había previsto la verificación.

El bombeo en Siniq también participó

La segunda dificultad está cerca de Al-Alam. Este punto se comunica con la línea principal que transporta aguas residuales a la estación de bombeo Siniq. El municipio afirma que esta instalación depende del Centro de Agua del Líbano Meridional.

Según ella, las bombas no estaban en servicio. Su detención habría causado un reflujo a los puntos vecinos y a las aguas arriba. El ayuntamiento recuerda que el coleccionista de que se trata está destinado principalmente a transportar aguas residuales. Por lo tanto, la presencia de agua de lluvia en partes comunes de la red es fundamental para su explicación.

El texto no da la causa para detener las bombas. No permite que se atribuya a una falla eléctrica, un defecto mecánico u otro problema operativo. Tampoco anuncia que serán reinstalados. El estado actual de bombeo sigue siendo un punto a aclarar en el monitoreo técnico.

El municipio afirma que se puso en contacto con la institución pública sobre estas dificultades. Si bien coloca ambas causas fuera de su jurisdicción, asegura que no escapa a su responsabilidad. También señaló que el problema estaba al comienzo de cada invierno.

An inspection announced before the next rains

En otros puntos de la cornisa, los equipos retiraron los residuos recientemente acumulados en las evacuaciones. El ayuntamiento evoca la basura lanzada por los usuarios del paseo marítimo y los entrenados de las calles. Se distinguen estas obstrucciones locales de las dos causas principales de las zonas inundadas.

Los bomberos también despejaron depósitos de agua delante de casas y tiendas. Este trabajo se refiere a las consecuencias inmediatas de las inundaciones. No reemplazan los cheques anunciados en la ruta de evacuación.

El Ayuntamiento prevé ahora una inspección sobre el terreno en coordinación directa con el Centro de Agua del Líbano Meridional. Debe comenzar con la salida del sector Al-Alam. El objetivo anunciado es eliminar los obstáculos antes de la próxima ola de lluvia.

El municipio también tiene previsto continuar la coordinación para separar el agua de las aguas residuales de las tuberías comunes. Ningún horario detallado, presupuesto o calendario de trabajo acompañará este anuncio. El siguiente elemento esperado es el resultado de la inspección y de la lista de las operaciones realizadas en realidad en las tomas de agua.

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