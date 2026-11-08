El viernes 6 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Siria anunció una interceptación de estupefacientes en Sarghaya, Damasco. According to his statement, the border guards seized 280 kilograms of hashish and 28,000 captive tablets from Lebanon. The suspects reportedly fled after an exchange of fire. El anuncio viene después de discusiones bilaterales sobre control fronterizo. Sin embargo, no hay pruebas publicadas para identificar la red, establecer una afiliación política o concluir una operación conjunta.

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El viernes 6 de noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa de Siria anunció una incautación de estupefacientes en Sarghaya, Damasco. Según informes, los guardias fronterizos interceptaron 280 kilogramos de hachís y 28.000 tabletas cautivas del Líbano. According to the Ministry, the suspects fled to Lebanese territory after an exchange of fire.

Sarghaya: lo que la Defensa Siria anuncia

La Dirección de Información y Comunicación del Ministerio asigna la operación a las unidades del ejército sirio encargadas de la frontera. Afirma que los traficantes abrieron fuego primero. The military reportedly responded, causing their escape.

El anuncio oficial fue transmitido por la tarde del viernes 6 de noviembre. The authorities did not specify the time of interception. Su cuenta coloca la operación en Sarghaya, sin identificar el pasaje prestado por la carga o el lugar exacto del intercambio de fuego.

Border on the agenda of inter-governmental exchanges

Este anuncio llega cuatro días después de una reunión en Damasco entre las autoridades sirias y una delegación libanesa. On 2 November, the Syrian Foreign Minister, Assaad al-Shaibani, received the Vice-President of the Lebanese Council, Tarek Mitri, at Tichrine Palace.

According to the report of the Syrian Ministry of Foreign Affairs, participants discussed security cooperation and border control. Los debates abarcaron también la educación, los asuntos sociales, el trabajo y las comisiones orgánicas conjuntas.

Aún queda por establecer la identidad de la red

El comunicado de prensa anuncia la transferencia de productos incautados a los servicios competentes para procedimientos judiciales. No da la identidad de los sospechosos, su nacionalidad o el nombre de una red. No denuncia ningún arresto ni víctima.

También se desconoce el destino del envío y el lugar de producción de los estupefacientes. La defensa siria no anuncia ninguna participación libanesa en la operación y no establece vínculos con un grupo político.

La continuación del caso depende ahora de las investigaciones anunciadas por las autoridades sirias. No especificaron en su comunicado qué servicio dirigiría el procedimiento o cuándo publicarían nuevos resultados.

Foto de ilustración: archivo FSI / Libnanews, junio 2021. No muestra la operación anunciada en Sarghaya. Montando Libnanews, toda la fotografía conservada.

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