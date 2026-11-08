Ucrania: Francia en Abu Dhabi · Global Voices

Jean-Noël Barrot anunció el domingo 8 de noviembre que Francia participaría en las conversaciones sobre Ucrania, programadas para el 10 y el 11 de noviembre en Abu Dhabi. El ministro asegura que los europeos estarán representados, pero aún no especifica quién llevará la posición francesa. Las discusiones deben reunir a las delegaciones ucraniana, rusa y americana, bajo la mediación de Washington. París tiene la intención de hacer oír las expectativas europeas. Queda por especificar el formato exacto de esta participación, ya que las huelgas rusas continúan en Ucrania.

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Francia en Abu Dhabi: Jean-Noël Barrot anunció el domingo 8 de noviembre la participación francesa en los debates sobre la guerra en Ucrania. Las conversaciones están programadas para el 10 al 11 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos, entre delegaciones ucranianas, rusas y estadounidenses. El Ministro de Relaciones Exteriores también aseguró que los europeos estarían representados. Aún no ha nombrado al representante francés.

Este anuncio especifica el lugar de París en un nombramiento diplomático ya en el calendario. Se conocen las fechas de la reunión, pero no se ha detallado la participación francesa. Los debates deben relanzar un proceso de negociación que sigue sin un progreso decisivo en la solución de la guerra.

Francia en Abu Dhabi, ¿con qué representante?

« Francia estará alrededor de la mesa », dijo Jean-Noël Barrot durante una entrevista de radio y televisión el domingo. El ministro confirmó la presencia francesa en la capital de Emirati, dejando abierta la identidad de la persona responsable de representar París.

Así que no anunció su propio desplazamiento. Su intervención tampoco aclara el nivel de la delegación francesa. Estos elementos siguen pendientes antes de la apertura de las deliberaciones del martes 10 de noviembre.

El anuncio es acerca de asistir a una próxima reunión. No constituye el anuncio de una cesación del fuego ni un acuerdo entre Kiev y Moscú. Las delegaciones deben reanudar sus conversaciones bajo mediación estadounidense, ya que continúan los combates y las huelgas.

Barrot quiere demandas europeas escuchadas

El jefe de la diplomacia francesa ha vinculado esta presencia a los esfuerzos de los europeos en las últimas semanas. Según él, pidieron al mediador estadounidense que tuviera en cuenta sus expectativas en cualquier discusión que implicara el futuro del continente.

Barrot presenta la participación francesa como un medio para llevar esta posición europea. Dijo que los europeos estarían representados, sin especificar a los demás participantes o su mandato. En esta etapa, su declaración no describe la composición de ninguna delegación de las instituciones de la Unión Europea.

Esta distinción cuenta con el formato de la reunión. El nombramiento anunciado sigue centrado en las delegaciones rusa, ucraniana y americana. París confirma su presencia, pero quedan por aclarar las modalidades de su asociación con los debates.

Un diálogo siempre marcado por el desacuerdo territorial

A mediados de febrero se celebraron conversaciones previas entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Ginebra. No habían permitido avanzar hacia una solución del conflicto desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

La cuestión territorial sigue siendo un estancamiento. Moscú exige en particular la retirada completa del ejército ucraniano de la región de Donetsk en el este del país. Kiev rechaza esta solicitud, considerando que tal retiro expondría a Ucrania a nuevos ataques.

La cita de Abu Dhabi también viene cuando nos acercamos a un nuevo invierno de guerra. Rusia sigue dirigiendo la infraestructura energética ucraniana. El domingo, el operador DTEK informó que más de 600.000 personas en la región de Dnipropetrovsk habían sido privadas de electricidad después de ataques nocturnos.

Volodymyr Zelensky vinculó directamente esta campaña de huelga a los preparativos de las conversaciones. La participación francesa anunciada el domingo forma parte de una secuencia donde los preparativos diplomáticos no interrumpieron las operaciones militares.

Los martes 10 y miércoles 11 de noviembre se celebrarán conversaciones en Abu Dhabi. París debe especificar además quién lo representará y en qué condiciones participará su delegación en los debates.

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