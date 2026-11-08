En Zahlé, la amnistía deja abierta la acción civil

In Zahlé, a false certificate case continues on its civilian side despite the termination of criminal proceedings. El juez penal Alaa Bachir aplicó la amnistía ante el caso y luego fijó una audiencia el 17 de diciembre de 2026 para continuar el examen de la acción personal. La parte dispositiva de la decisión, reproducida en un registro legal, distingue explícitamente estas dos etapas. Así pues, la sentencia no declara la terminación general de todos los derechos implicados. He dismissed the public action in this case, but did not grant compensation. Tampoco constituye una decisión que indica que los hechos denunciados nunca existieron.

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In Zahlé, a false certificate case continues on its civilian side despite the termination of criminal proceedings. El juez penal Alaa Bachir aplicó la amnistía ante el caso y luego fijó una audiencia el 17 de diciembre de 2026 para continuar el examen de la acción personal. La parte dispositiva de la decisión, reproducida en un registro legal, distingue explícitamente estas dos etapas.

Así pues, la sentencia no declara la terminación general de todos los derechos implicados. He dismissed the public action in this case, but did not grant compensation. Tampoco constituye una decisión que indica que los hechos denunciados nunca existieron.

Artículo 466 Caso

The case concerned the establishment of a false certificate, an offence covered by article 466 of the Criminal Code. The facts attributed to the accused are prior to March 1, 2026, on the grounds reproduced. Esta fecha forma parte del razonamiento seguido para examinar la aplicación de la amnistía.

The judge accepts the exception raised by the defence, finds the termination of the public action by virtue of the amnesty law and terminates the corresponding proceedings. Esta conclusión se refiere al expediente examinado. No se puede inferir que todas las falsificaciones, independientemente de su fecha y propósito, se beneficiarían automáticamente del mismo tratamiento.

El razonamiento incluye los delitos excluidos de las amnistías. El juez examina el lugar de la falsificación con respecto a las disposiciones relativas a la falsificación de moneda y las infracciones de la situación financiera del Estado. Adopta una lectura que no extiende esta exclusión al falso certificado en cuestión.

El debate sobre las reservas del Consejo Constitucional

The reasons discuss Constitutional Council decision 12/2026 of 12 October 2026. Más concretamente, se refieren a sus reservas interpretativas: las aclaraciones que el Consejo acompaña al reconocimiento de la constitucionalidad de un texto y sus efectos en su aplicación por los tribunales.

La posición del Consejo Constitucional es explícita. En su decisión oficial sobre la Ley 70, de 4 de septiembre de 2026, establece que la exclusión de delitos de falsificación abarca todos los delitos previstos en el Código Penal. Afirma también que sus reservas interpretativas son vinculantes para las autoridades públicas, judiciales y administrativas. Por consiguiente, el certificado falso no puede presentarse como beneficiario de una excepción general reconocida por la Comisión.

En el razonamiento reproducido, Alaa Bachir considera que la aplicación de la exclusión general de las falsificaciones conduciría a superar el alcance deseado por el legislador. Él explica las razones por las que el certificado falso puede entrar en el alcance de la amnistía en este caso. Esta lectura se aparta de la reserva formulada por el Consejo Constitucional. Sigue siendo el de la sentencia estudiada y no constituye una regla general para ignorar esta reserva.

Tampoco indica el resultado de una posible apelación. Sin información sobre este punto, la decisión no debe presentarse como definitivamente confirmada o anulada. Su interés inmediato radica en la distinción procesal que hace y en el debate de interpretación que establece.

La acción civil continúa el 17 de diciembre

La segunda parte del plan prevé la continuación de la acción personal. The judge is based on article 10 of the Code of Criminal Procedure, which he recalls that the termination of the public action does not prevent the court seised from continuing to examine the application.

La audiencia anunciada el 17 de diciembre de 2026 se refiere a este aspecto. No se presenta como fecha de pago de un recurso. Los elementos accesibles no otorgan ningún premio o decisión final sobre el daño reclamado.

La distinción responde a dos preguntas diferentes. La fiscalía se refiere a la respuesta criminal del Estado. La acción personal permite al solicitante examinar sus reclamaciones en el contexto del expediente. La parada de la primera no produce automáticamente una decisión favorable o desfavorable en la segunda.

Para los afectados por otros procedimientos, este fallo no ofrece una respuesta general basada en la palabra « amnistía ». La clasificación de los hechos, su fecha, las exclusiones legales y la situación de cada caso siguen siendo decisivas. In Zahlé, the next known stage is the civil examination, after a criminal decision that leave this issue open.

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