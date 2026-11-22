Los anuncios de 2026 BIP y BCG se centran en la inversión efectiva y la aplicación de estrategias en Arabia Saudita. No prueban una congelación en el mercado del consejo. Este descifrado de fecha distingue las prioridades mostradas, las cifras acumulativas de la firma y los resultados que queda por medir, sin deducir de estas comunicaciones un contrato entre los dos actores.

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Diseñar y ejecutar una estrategia no requiere las mismas habilidades. Dos anuncios de 2026 arrojan luz sobre esta distinción en Arabia Saudita: la hoja de ruta del Fondo de Inversiones Públicas (PIF), presentada el 15 de abril, y la ampliación de la oficina del Grupo Consultor de Boston (BCG) en Riad, anunció el 17 de septiembre. Proporcionan información sobre las prioridades publicadas, no sobre un examen amplio del mercado de consultoría.

OCG destaca resultados mensurables

La firma informa que cuenta con más de 350 consultores en Riad y ha llevado a cabo más de 2.000 proyectos en el reino desde el comienzo de sus actividades en 2008. Este total es acumulativo: no representa contratos obtenidos en 2026.

BCG describe una extensión de sus locales y equipos. Si bien reconoce cambios en el ritmo y la composición del gasto público, destaca la aplicación de estrategias, capacidades digitales e inteligencia artificial. La productividad, los costos y la calidad del servicio están entre los resultados que pretende mejorar.

Este discurso sigue siendo el de un proveedor que presenta su desarrollo. No proporciona una medida independiente de los logros alcanzados por sus clientes, ni proporciona estadísticas generales de las órdenes enviadas a las empresas.

El BIP se centra en la eficiencia de sus inversiones

La estrategia SWF 2026-2030 combina rendimiento financiero, eficiencia de capital y mayor participación del sector privado. Divide la inversión entre tres carteras: Visión, Estratégica y Financiera.

La primera organiza complementariedades entre sectores, como el turismo, la industria, la logística y la infraestructura de energía limpia. La NEOM sigue siendo uno de sus seis conjuntos prioritarios. La segunda se refiere a los activos estratégicos y su desarrollo; El tercero se centra en el rendimiento sostenible y la diversificación de las inversiones internacionales.

Esta arquitectura no demuestra el lanzamiento de cada proyecto o su futura rentabilidad. Establece el marco dentro del cual el fondo anuncia que desea seleccionar y supervisar sus inversiones.

Convergencia, no prueba de contratos

La lectura estrecha de estos anuncios muestra una convergencia: la implementación y los resultados son centrales para las prioridades mostradas. No demuestra un contrato entre los dos actores, y mucho menos una congelación general en el consejo. A fin de medir el contrato, se necesitarían datos comparables sobre las misiones asignadas, las cantidades pagadas y la ejecución efectiva.

Foto de ilustración: vista urbana de Riyadh, no vinculada a las oficinas de BCG o PIF. Tayssir Kadamany / Pexels.

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