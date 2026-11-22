En sesión plenaria de la COP31 el domingo, ministro de clima irlandés Darragh O El proyecto no menciona explícitamente los combustibles fósiles. Esta objeción no es una decisión sobre los resultados de la cumbre.

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La Unión Europea anunció el domingo 22 de noviembre, en la sesión plenaria de la COP31 en Antalya, que no apoyaría el proyecto de pacto tal como estaba. Ministro de clima de Irlanda, Darragh O El proyecto no menciona explícitamente los combustibles fósiles. La intervención no es el resultado de una votación ni el anuncio del fin de las negociaciones.

El Pacto de Antalya desafió antes de su examen

Irlanda, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, dirige la delegación europea. Su Ministro habló antes del llamamiento oficial del tema sobre el Pacto de Antalya, según un acta de la reunión. Explicó que la UE no podía apoyar una decisión que no nombrara combustibles fósiles.

Las negociaciones ya habían superado el cierre previsto inicialmente para el viernes 20 de noviembre. La presidencia de la cumbre había publicado una versión revisada del proyecto a las 12.45 horas Antalya el domingo. Luego se reanudó el plenario. El documento y la apertura de la reunión no son válidos para su aprobación.

Lo que el proyecto toma desde Dubai

El texto presentado a las partes recuerda la decisión adoptada en Dubai en 2023. Pidió el abandono gradual de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. El proyecto Antalya no repite esta llamada y no prevé un horario de salida. Por otra parte, pide a las partes que trabajen para aumentar el despliegue de captura, uso y almacenamiento de carbono.

El proyecto también pide al menos tres fondos para la adaptación para 2035. No establece la base para calcular este aumento o la contribución de cada Estado. El texto prevé un informe técnico para la próxima reunión de las partes en el Acuerdo de París.

El Pacto de Antalya sigue separado de las decisiones sectoriales ya adoptadas por las delegaciones. En esta etapa del plenario, la objeción europea se refiere a la formulación del texto consolidado. La Presidencia no anunció su aprobación.

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