Para filmar una entrevista o mantener la atmósfera de un lugar, la elección del micrófono cambia. Esta guía compara el VideoMic Me-C+ RØDE y el USB-C MV88 Shure y recuerda los cheques que se realizarán por teléfono, desde el casco hasta la aplicación, antes de continuar reportando o lanzando una grabación.

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Para una entrevista telefónica, un simple micrófono direccional puede ser suficiente. Para capturar también la atmósfera de un lugar, es mejor poder ajustar el ancho estéreo. El VideoMic Me-C+ RØDE y el MV88 USB-C Shure se conectan directamente al smartphone, pero satisfacen ambas necesidades de una manera diferente.

Como socio de Amazon, Libnanews obtiene un beneficio en las compras clasificatorias. Esta guía se basa en las instrucciones del fabricante, no en un ensayo comparativo por escrito.

VideoMic Me-C+: una voz frente a la cámara

El VideoMic Me-C+ apunta lo que está delante de él. Es adecuado para hablar en cámara o para un intercambio donde el teléfono puede acercarse a la persona que habla. El micrófono atenua parte del ruido lateral. No separa una voz de otra fuente de ruido situada en el mismo eje.

RØDE proporciona una gorra de pelo al aire libre y un clip para estabilizar el micrófono en el teléfono. La toma de 3,5 mm conecta un auricular para controlar el sonido. Es útil para detectar viento o fricción antes de continuar el mantenimiento. El fabricante planea una conexión USB-C directa con smartphones compatibles con iOS o Android y excluye dispositivos iOS con puerto Lightning. Elija el modeloMe-C+, sin confundirlo con Me-C o Me-L.

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Shure MV88 USB-C: moverse de voz a atmósfera

El USB-C MV88 ofrece cuatro modos: estéreo con ancho ajustable, monocardioide, mono-bidireccional y crudo Mid-Side. El monocardioide favorece el frente. En estéreo, puede elegir una imagen más estrecha o más ancha dependiendo de la escena. El modo de dos vías captura ambos lados del micrófono, siempre que los contactos se coloquen en consecuencia. El Mid-Side crudo está pensado principalmente para aquellos que quieren ajustar el ancho al montaje.

Las aplicaciones Shure MOTIV le permiten ajustar la ganancia y el ancho estéreo. El micrófono mantiene su configuración, pero debe comprobarse que la aplicación utilizada realmente toma bien la entrada externa. La guía Shure cita el iPhone 15 y los siguientes modelos, incluyendo Android 12 o posterior, así como soporte para USB Audio Class 2.0 en Android. La referencia esMV88-USBC, no el MV88+ Kit de vídeo.

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Antes de salir: comprobar el casco, el puerto y la aplicación

El conector debe hundirse completamente sin forzar. Una cáscara gruesa o pinza trípode puede interferir con el montaje. También comprueba que el micrófono no interfiere con el encuadre vertical y no golpea el mango cuando gira el teléfono. Con el puerto USB-C ocupado, no confíe en la carga cableada simultánea sin probar una configuración compatible.

En la aplicación que se utilizará para informar, grabar unos segundos a la distancia real del entrevistado. Escucha el archivo, preferiblemente el casco, para confirmar que el sonido es capturado por el micrófono externo. Si tienes que filmar desde lejos, acerca el micrófono al sujeto, con un cable u otro dispositivo adecuado, cuenta más que la opción entre estos dos modelos.

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