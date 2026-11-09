Padel: NXTPLAY, cofundado por Thibaut Courtois, invierte en Gallop Global

NXTPLAY, la plataforma cofundada por Thibaut Courtois y Gonzalo Vila, anuncia una inversión en Gallop Global, organizador del Emaar Dubai Premier Padel P1. Esta primera inversión en el padel debe acompañar la expansión internacional de Gallop, especialmente en Asia, y el desarrollo de su cartera de eventos deportivos y experiencias en vivo.

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Comunicado de prensa enviado a Libnanews el 9 de noviembre de 2026.

Co-fundada por Thibaut Courtois, varias veces campeón de Europa, NXTPLAY hace su primera inversión en el padel al asociarse con Gallop Global, una compañía nacida en Dubai, para desarrollar su cartera de eventos internacionales y aprovechar nuevas oportunidades en los mercados globales

Dubai, UAE, 9 noviembre 2026 – NXTPLAY, la plataforma de inversión cofundada por el futbolista Thibaut Courtois, varias veces campeón de Europa, y Gonzalo Vila, anunció una inversión estratégica en Gallop Global, la empresa nacida en Dubai en el origen del Emaar Dubai Premier Padel P1 y una creciente cartera de eventos deportivos y experiencias en vivo internacional. Esta operación es la primera inversión de NXTPLAY en el padel, uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo.

Esta inversión allana el camino para una alianza estratégica a largo plazo que combina la visión de inversión de NXTPLAY, la red internacional y la experiencia en el deporte y los medios con la experiencia demostrada de Gallop Global en el desarrollo, comercialización y organización de eventos importantes.

Gallop Global rápidamente se estableció como un jugador emergente en la industria internacional de eventos. Su evento insignia, el Emaar Dubai Premier Padel P1, se ha convertido en un evento importante del calendario Premier Padel, atrayendo a los EAU a los mejores jugadores del mundo y a un público internacional.

Sobre esta base, Gallop Global está aplicando una estrategia de crecimiento internacional centrada en la ampliación de su cartera de conceptos propietarios, la entrada en nuevos mercados y el desarrollo de asociaciones a largo plazo. Explora oportunidades en Asia y otros destinos internacionales, centrándose en formatos de eventos declimables a gran escala y creando un valor empresarial sostenible.

A través de esta asociación, NXTPLAY y Gallop Global pretenden combinar sus habilidades, relaciones y alcance internacional para apoyar la próxima fase del desarrollo de la sociedad.

Thibaut Courtois, cofundador de NXTPLAY, dijo:

« He sido apasionado por el almohadilla durante años y soy el circuito. Los torneos como Dubai muestran lo rápido que este deporte progresa y la atmósfera que crea para los jugadores y fans. El deporte siempre ha sido mucho más que una competencia. Crea vínculos y reúne a la gente por todo el mundo. A través de NXTPLAY, queremos invertir en empresas que tienen una visión clara y ambición de construir algo que tenga sentido, y el padel es un área en la que tenemos mucho que traer, desde nuestra red y experiencia en el deporte a nuestro público de medios. Gallop Global ha demostrado su capacidad para organizar eventos excepcionales, y creemos que existe un gran potencial para exportar este conocimiento a nuevos mercados. Espero ver lo que lograremos juntos. »

Gonzalo Vila, CEO y cofundador de NXTPLAY, añadió:

« Nuestra inversión en Gallop refleja nuestra confianza en su modelo económico, liderazgo y potencial internacional. El padel es un sector estratégico para NXTPLAY, y Gallop nos ofrece un sólido ancla en este deporte y en el Medio Oriente. El equipo ha construido una sólida base en los Emiratos Árabes Unidos, ha demostrado su capacidad operacional a través de importantes eventos internacionales y ha construido una ambiciosa cartera de proyectos. Vemos una oportunidad real de trabajar estrechamente con ella, aportando no sólo capital, sino también apoyo estratégico, asociaciones empresariales y acceso a nuestra red a medida que la sociedad cambia de escala. »

Iván Modia, CEO y cofundador de Gallop Global, dijo:

« Recibir NXTPLAY como inversor y socio estratégico es un paso importante para Gallop. Desde el principio, nuestra ambición era construir una empresa internacional capaz de crear, sostener y desarrollar propiedades de eventos distintivos en varios mercados. Tener Thibaut, Gonzalo y el equipo NXTPLAY con nosotros nos trae una valiosa experiencia y una red de relaciones, así como una visión empresarial compartida. Esta asociación fortalece nuestra capacidad para aplicar nuestra estrategia de crecimiento internacional y abrir un nuevo capítulo para Gallop. »

Este anuncio precede a la edición 2026 del Emaar Dubai Premier Padel P1, en el Complejo Deportivo Hamdan, donde NXTPLAY estará junto a Gallop Global mientras el torneo reúne de nuevo a los mejores jugadores del mundo en Dubai. En esta dinámica, la asociación con NXTPLAY marca un paso clave en la nueva fase de crecimiento de Gallop Global, fortaleciendo su estrategia de expansión internacional y su ambición de desarrollar una cartera diversificada de propiedades de eventos líderes en el mundo.

Acerca de NXTPLAY

NXTPLAY Capital es una plataforma de medios e inversiones dedicada al deporte, con sede en Madrid y cofundada por Thibaut Courtois y Gonzalo Vila. NXTPLAY invierte en negocios y los crea en deportes, medios de comunicación y entretenimiento, con una cartera que cubre clubes de fútbol, deportes de motor, marcas de consumidores y padel.

NXTPLAY combina capital, audiencia de medios, vínculos con atletas y la industria, y un enfoque de asociación activo e involucrado, para ayudar a los equipos ambiciosos a acelerar su crecimiento, desarrollar sus marcas y conquistar nuevos mercados.

Acerca de Gallop Global

Fundada en Dubai en 2023, Gallop Global es una empresa de gestión de inversiones y eventos fundada en Dubai, especializada en la creación, adquisición, desarrollo y comercialización de propiedad intelectual en eventos internacionales.

Con una creciente cartera de conceptos propietarios y asociaciones internacionales, la empresa combina inversiones estratégicas, desarrollo empresarial y experiencia operacional para organizar grandes eventos y experiencias.

Entre sus propiedades emblemáticas está el Emaar Dubai Premier Padel P1, uno de los principales torneos del circuito Premier Padel, junto con una creciente cartera de proyectos en el Medio Oriente y Asia.

Precisión editorial: La edición 2026 del Emaar Dubai Premier Padel P1 tiene lugar del 8 al 15 de noviembre en el Complejo Deportivo Hamdan.

Foto de cubierta: Thibaut Courtois durante Bélgica–Estados Unidos, 6 de julio de 2026.Bryan Berlin / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Boxeo y composición tipográfica Libnanews, bajo la misma licencia.

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