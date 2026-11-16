Audi Bank anuncia aproximadamente 64 millones de dólares de beneficio neto recurrente en los primeros nueve meses de 2026. Sus estados consolidados no comprobados muestran una disminución de los ingresos, los ingresos y los gastos de funcionamiento de la parte de grupo. En el balance, los depósitos de clientes y los fondos propios disminuyeron en comparación con el 2025 de diciembre. El banco se refiere a una reanudación selectiva del crédito, sin anunciar en esta publicación nuevos arreglos para el reembolso de los depósitos.

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Audi Bank anuncia un beneficio neto recurrente de aproximadamente 64 millones de dólares para los primeros nueve meses de 2026. Sin embargo, sus declaraciones consolidadas no verificadas al 30 de septiembre muestran una disminución de los ingresos atribuibles a los accionistas del grupo. Alcanzó £5,743.4 mil millones, en comparación con £8,536 mil millones en el mismo período de 2025.

El banco presenta estos dos indicadores por separado en sus informes financieros. La cantidad del dólar corresponde al beneficio que describe como recurrente. El grupo comparte el resultado en la cuenta consolidada de ganancias y pérdidas en libras libanesas. Estas cifras no constituyen un anuncio de reembolso de los depósitos.

Audi Bank: ingresos y gastos

En enero-septiembre de 2026, el total de ingresos operativos fue de 20100 millones de libras, frente a 31.568.100 millones de libras al año anterior. El margen de interés neto disminuyó a 11.121.100 millones de dólares, frente a 13.958.600 millones de dólares. Las comisiones netas siguen estando mucho más cerca de su nivel anterior: 7.707.400 millones, frente a 7.745.100 millones.

Las transacciones financieras también muestran grandes diferencias entre los dos períodos. Las ganancias netas en inversiones financieras aumentaron de 17.180.200 millones de libras esterlinas a 88.100 millones de libras. En sentido contrario, el resultado de las operaciones de mercado es de nuevo positivo, a 578,5 millones, después de una pérdida de 7.436,9 millones.

La disminución de los gastos reduce los ingresos. Los gastos de funcionamiento disminuyeron a 1.193.900 millones de libras esterlinas, frente a 21.810.200 millones de libras esterlinas. Sin embargo, los gastos de personal aumentaron a 8.024.200 millones, en comparación con 7.396 millones. La disminución se debe principalmente a otros gastos de funcionamiento, que cayeron en 5.301.700 millones de dólares, en comparación con 13.699.500 millones de dólares.

Por lo tanto, el beneficio operativo asciende a 6.722 millones de libras, frente a 9.458.500 millones de libras en los primeros nueve meses de 2025. Después de impuestos, el beneficio consolidado alcanza 5.743.500 millones, antes de tener en cuenta los intereses de las minorías.

Un balance inferior al final de 2025

Para el balance, la comparación cubre el 31 de diciembre de 2025, no el 2025 de septiembre. Al 30 de septiembre de 2026, los activos consolidados ascendían a 1.295.842 millones de libras, frente a 1.353.435 millones de dólares en el cierre anterior.

Los depósitos de clientes aumentaron de 1.152.576 millones de libras a 1.102.031.200 millones de libras. El total de fondos propios también disminuyó de 103.700.400 millones a 100 112.200 millones. Los préstamos y avances netos pendientes a los clientes permanecen cerca de su nivel de diciembre: 101.090.800 millones, frente a 101.870.600 millones.

Una recuperación de crédito anunciada como selectiva

Audi Bank informa que sigue proporcionando nuevos recursos de forma prudente y selectiva, con estrictos criterios de crédito. También dijo que seguía desarrollando su plataforma neo. Estas directrices no dan en esta publicación el volumen de nuevos préstamos concedidos durante el período.

La liquidez y gestión del riesgo del banco está pendiente de reestructuración del sector y del marco de procesamiento del depósito. En consecuencia, su publicación no permite una mayor disponibilidad de fondos para que cada solicitante sea deducido del beneficio anunciado.

Las tablas declaran explícitamente « no estudiadas ». Audi Bank afirma que cumplen con los requisitos de divulgación regulatoria y deben leerse con sus estados financieros completos. En particular, se refiere a su informe anual de 2025 y a la información adjunta.

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