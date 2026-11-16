Servicios privados: los precios enmascaran la disminución de 2024

Los servicios privados en el Líbano ilustran el contraste entre el precio y la actividad en las cuentas 2024. La industria que incluye servicios personales, educación privada y salud privada muestra un aumento del 59,0% en su valor añadido en libros diarios. Sin embargo, su actividad disminuyó un 12,3% en volumen. Un aumento del 81,4% en el deflador explica este contraste. Estos resultados se derivan de las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS). Se refieren a una rama agregada, no a cada escuela, hospital o profesión. Por consiguiente, las tasas no pueden asignarse por separado a la salud privada y a la educación privada. El cuadro no proporciona el desglose necesario.

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Los servicios privados en el Líbano ilustran el contraste entre el precio y la actividad en las cuentas 2024. La industria que incluye servicios personales, educación privada y salud privada muestra un aumento del 59,0% en su valor añadido en libros diarios. Sin embargo, su actividad disminuyó un 12,3% en volumen. Un aumento del 81,4% en el deflador explica este contraste.

Estos resultados se derivan de las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS). Se refieren a una rama agregada, no a cada escuela, hospital o profesión. Por consiguiente, las tasas no pueden asignarse por separado a la salud privada y a la educación privada. El cuadro no proporciona el desglose necesario.

Servicios privados en el Líbano: precios y volúmenes divergentes

El valor total actual añadido aumentó de 260.893 millones de libras en 2023 a 414.887 millones de libras en 2024. El aumento es de 153,994 mil millones, o 59,0%. Una lectura limitada a estas cantidades demostraría una fuerte expansión.

El CAS también tiene el valor de 2024 a 2023 precios: 228.718 millones de libras. Esta cantidad es inferior a 2023. El descenso real fue del 12,33%, redondeado al 12,3%. Mide la evolución de la actividad tras la corrección de precios.

El deflador se obtiene comparando los 414 887 mil millones actuales con los 228 718 mil millones estimados en los precios del año anterior. El aumento fue del 81,4%. Los tres resultados son consistentes: un aumento muy fuerte de los precios puede aumentar el valor nominal a pesar de una caída en la producción.

Servicio personal privado, rama de salud y educación Resultado 2024 Valor añadido a los precios actuales LL 414 887 millones Valor añadido a los precios de 2023 LL 228 718 mil millones Cambio nominal durante un año +59,0% Variación del deflador +81,4% Cambio en el volumen -12,3%

Las tarifas detalladas se recalculan de los valores publicados. El CAS muestra variaciones sectoriales redondeadas a +11% por precios y -12% por volumen. Estos redondeos explican las pequeñas diferencias con una multiplicación hecha sólo de tasas enteras.

El deflador no es una factura estándar

Un deflador es un indicador de precio implícito. Esto resulta de la comparación entre un valor actual y una estimación de volumen. No mide directamente la tasa de consulta, operación o año escolar en una institución determinada.

El índice de precios al consumidor responde a otra lógica. Sigue una canasta de gastos domésticos. El deflador de valor añadido cubre la producción de la industria, después de la deducción del consumo intermedio. Los campos y los procedimientos de cálculo difieren.

Por lo tanto, un aumento del 81,4% no significa que todas las facturas del hospital o la escuela hayan aumentado con esta tasa. Tampoco es posible calcular lo que un hogar específico ha pagado además. Esto requeriría tarifas detalladas, la estructura de sus gastos y las modalidades de asumir el cargo.

Una rama compuesta, con servicios muy diferentes

La categoría CAS incluye servicios personales junto con la salud privada y la educación. Cubre varias secciones de la nomenclatura de actividad. El promedio puede así combinar diferentes evoluciones según los subconjuntos, sin la tabla que permite aislarlos.

La producción pública aparece en otra línea: administración, educación y salud pública. Esta rama muestra una disminución del volumen de alrededor del 1% y un aumento en el deflador de alrededor del 115% en 2024. Tampoco es posible separar los resultados de la administración, la escuela pública y el hospital público.

Por lo tanto, sería engañoso comparar directamente « salud privada » y « salud pública » con estas dos líneas. Combinan diferentes actividades. La comparación puede abarcar los conjuntos estadísticos definidos, pero no un servicio aislado.

Declinación del crecimiento nacional

La contribución del sector privado a la variación del PIB alcanzó unos -1,4 puntos porcentuales en 2024. Es uno de los conjuntos principales que reducen la actividad. La cifra no representa la proporción de establecimientos cerrados o la tasa de pérdida de empleo.

La perspectiva a largo plazo también matiza el diagnóstico. A precios de referencia 2019, el valor añadido alcanzó 9.977 millones de libras en 2024, frente a 10.317 millones de libras en 2019. El nivel 2024 representa aproximadamente el 96,7% del nivel 2019. Consiguió un nivel más alto en 2022, luego una primera disminución en 2023.

Esta serie no indica si la composición de los servicios ha cambiado. No dice cuántos pacientes han abandonado la atención o cuántos estudiantes han cambiado de instituciones. Una actividad agregada cercana a su nivel anterior puede abarcar diferencias significativas en el acceso, la calidad y la distribución.

Para medir el acceso requiere más comentarios

La disminución del volumen justifica la búsqueda de datos adicionales sobre asistencia y beneficios. Solo no prueba una sola causa. El informe no descompone los efectos de los precios, las interrupciones comerciales, los movimientos de población o los cambios en la demanda en esta industria.

Las cuentas cubren 2024. No describen las tarifas de noviembre de 2026 ni la capacidad de recepción. Para pasar de esta medida nacional a la situación de las familias, los próximos datos útiles serán la matrícula escolar, la actividad hospitalaria, las sobras y su distribución entre los hogares.

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