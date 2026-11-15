4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Esenciales del 16 de noviembre de 2026, medianoche

Esenciales del 16 de noviembre a medianoche: el sur del Líbano, incautado anunciado en Charawna, llamamiento a Gaza, Bahrein y Yemen. Los hechos de la agenda diplomática del domingo y del lunes, en edición completa. Las fotografías documentales son archivos identificados en la pantalla.

https://libnanews.com/essential-in-5-minutes-16-november-minute

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews