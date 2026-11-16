Revue du 16 novembre : Sud, énergie et barreau

La prensa libanesa el 16 de noviembre examina la visita de Mike Waltz y las opciones para el post-FINUL. Los periódicos se oponen a las propuestas y garantías aún pendientes. También detallan las discusiones energéticas de Nawaf Salam en Doha, sin un acuerdo firmado anunciado, y los resultados del Colegio de Abogados de Beirut. Las lecturas políticas de la votación se distinguen de las cuatro elecciones reales. En Damasco, la cooperación entre los ministerios del interior es también uno de los casos seguidos, cuyo seguimiento concreto queda por aclarar.

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En la primera página: el Sur espera garantías

La revisión de prensa del 16 de noviembre de 2026 sitúa la visita de Mike Waltz en el centro de las expectativas libanesas. Los periódicos describen una secuencia diplomática densa, sin anunciar una solución fija para el post-FINUL. También dedican sus titulares a las conversaciones energéticas de Nawaf Salam en Qatar y los resultados del Colegio de Abogados de Beirut.

En su edición del 16 de noviembre, An-Nahar acerca los movimientos estadounidenses, saudíes y turcos. Sin embargo, el diario no los presenta como una misión común. Subrayó que cada visita seguía su propio programa. Bilal Erdogan completó un tour de tres días. Yazid ben Farhan llegó el sábado, mientras Waltz se unió al Líbano el domingo.

An-Nahar ve esta sucesión como una renovada atención a Beirut, pero también una preocupación por el Sur. El periódico anuncia conversaciones con funcionarios libaneses clave y el comandante del ejército. Se distinguen estos nombramientos de supuestos sobre una futura fuerza internacional. La perspectiva de un dispositivo inspirado en el Sinaí sigue siendo, en esta narrativa, un punto de discusión.

Diplomacia: ¿Quién enmarcaría la presencia internacional?

Nidaa al-Watan, en su edición del 16 de noviembre, insiste en las aclaraciones que Beirut pediría antes de responder a las propuestas estadounidenses. El periódico se refiere a una estructura que combina personal civil y militar. No publica acuerdo firmado. Las cuestiones se refieren a su composición, poderes, métodos de intervención y relaciones con el Estado y el ejército.

El diario señala una diferencia importante con el precedente del Sinaí: Egipto e Israel han concertado un tratado de paz. El Líbano e Israel no llegaron a tal conclusión. Esta distinción limita el alcance de una comparación a veces resumida únicamente con el formato de observador.

Nidaa al-Watan también informa de las palabras de un portavoz del Departamento de Estado. Vincula las etapas del desarme de Hezbolá a las medidas israelíes correspondientes. Esta es la posición estadounidense reportada por el periódico, no la observación de que ya se ha logrado un retiro o desarme.

Al-Joumhouria, en su edición del 16 de noviembre incluida en la recopilación editorial, se centra en las reservas libanesas. Una cifra sin nombre dice que todavía no se ha producido ningún proyecto suficientemente específico bajo el mandato de la ONU. El diario describe un compromiso con la resolución 1701 y una presencia de las Naciones Unidas. Estos elementos siguen atribuidos a los interlocutores del periódico.

Por lo tanto, la diferencia entre estas lecturas se refiere al grado de progreso de las opciones, más que la existencia del problema. Un proyecto mencionado por una fuente diplomática no es aceptación ni mandato del Líbano adoptado por el Consejo de Seguridad.

Economía: en Doha, negociación y no entrega

En su artículo publicado el 15 de noviembre a las 11:14 pm para la edición del día siguiente, Ad-Diyar detalla las discusiones eléctricas. Nawaf Salam y Joe Saddi visitaron Doha el domingo. Su reunión con el Primer Ministro de Qatar abarca varios componentes: producción de electricidad, suministro de gas y proyectos de infraestructura.

Ad-Diyar menciona centrales eléctricas, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, así como el comercio a través de Siria. El periódico se refiere a la negociación de un suministro de gas natural licuado de Qatar durante 20 años. Este período se refiere al contrato previsto, no a una empresa cuya firma se adquiriría.

El diario informa de los progresos anunciados por Salam en la preparación de un acuerdo entre los gobiernos. Sin embargo, se opuso a este avance político al límite de tiempo para el equipo. Una fuente sin nombre estima que los proyectos no producirían electricidad durante al menos 18 meses. Esta estimación no es un calendario contractual confirmado. No se puede deducir ningún precio, volumen garantizado o fecha de puesta en marcha.

Política local: Alianzas probadas por Bar

Los resultados del domingo ofrecen otro ángulo a los titulares del 16 de noviembre. La selección de títulos publicados por Beirut 24 pone de relieve el contraste entre Ad-Diyar, que destaca una sorpresa, y Al-Akhbar, que insiste en el fracaso de los candidatos de las Fuerzas Libanesas y Kataeb. Este vocabulario forma parte de su lectura política de la votación.

The four elected officials cited in the proceedings are Elie Klimos, Wassim Bou Tayeh, Maya Chehab and Wissam Eid. Esta renovación parcial de la junta debe distinguirse de una elección como stickman. La votación no fue sobre la sustitución de Imad Martinos.

El recordatorio del proceso electoral arroja luz sobre el resultado. Antes de la elección, Libnanews había identificado quince candidatos para cuatro períodos de tres años. Las Fuerzas Libanesas, Kataeb y Future Current apoyaron el mismo grupo: Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab y Elie Klimos. Dos miembros de este grupo están entre los elegidos, mientras que los dos candidatos apoyados directamente por las Fuerzas Libanesas y el Kataeb no ganan.

Presentar el resultado como la derrota no diferenciada de toda la lista haría desaparecer este matiz. Bou Tayeh, un miembro saliente apoyado por la Corriente Patriótica Libre, encuentra un asiento. La elección se refiere a una institución profesional y su propio equilibrio; no es una medida nacional de las intenciones de voto.

Relaciones regionales: la cuestión de la seguridad en Damasco

La selección de prensa preparada para Radio Liban y publicada el 16 de noviembre por Al Montasher también incluyó a Ahmad Hajjar. Observa sus conversaciones en Damasco con su homólogo sirio, Anas Khattab. En el informe se destacan la cooperación en materia de seguridad, los cruces fronterizos y los detenidos sirios en el Líbano.

Esta reunión es distinta de las negociaciones energéticas de Doha. La yuxtaposición de los dos movimientos en los periódicos no prueba un acuerdo global entre estas capitales. Las autoridades competentes siguen estableciendo los arreglos prácticos para la coordinación, como el seguimiento administrativo o judicial de los casos mencionados.

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