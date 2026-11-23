La carta verde costará 1,67 € en Francia desde enero de 2027, en comparación con 1,52 € en 2026. Sin embargo, el regulador prevé una disminución del gasto postal medio del hogar. Las tarifas aumentan, pero el uso disminuye. Esto se ilustra con los calendarios, volúmenes y proyecciones del presupuesto anual.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Francia, la carta verde de 20 gramos aumentará de 1,52 € a 1,67 € el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el regulador prevé una disminución del presupuesto postal promedio del hogar. No se espera que el envío sea más barato: su cálculo supone que los hogares utilizarán menos servicios postales.

La Poste publicó sus precios para los envíos de Francia metropolitana en 2027. La nueva red sigue una opinión emitida por Arcep el 21 de julio y publicada el 27 de julio. El observatorio del regulador, publicado el 5 de noviembre, ayuda a entender por qué un sello más caro puede ir de la mano con un gasto promedio menor.

El precio del sello de 20 gramos aumenta en 15 centavos

El precio estándar de la carta verde de 20 gramos aumentó de 1,39 euros en 2025 a 1,52 euros en 2026. Alcanzará 1,67 euros en enero de 2027, un aumento de casi un 10% sobre un año. Durante dos años, la brecha es de 28 centavos, poco más del 20%. Estas cifras se refieren al mismo producto y banda de peso. No se aplican a todos los modos de correo o correo.

La Poste: tarifas de la Francia metropolitana para cartas de hasta 20 g Producto 2026 2027 Diferencia Carta verde, envío interno 1,52 € 1,67 € +0.15 € Carta verde para imprimir en casa 1,49 € 1,63 € +0,14 € Interior recomendado R1, sin recibo 6,11 € 6,47 € +0.36 € International Recommended R1, sin recepción 7,20 € 7,50 € +0,30 €

El sello de casa y el sello de teléfono digital no son el mismo producto. El primero se mostrará en 1,63 euros, excluyendo papel e impresión. El segundo sigue el arancel estándar de letras verdes. Una carta de seguimiento o recomendación también satisface otras necesidades. El documento recomendado contiene pruebas de depósito; El aviso de recibo es una opción facturada por separado.

Por qué el presupuesto medio no sigue el precio unitario

El Arcep compara tres cantidades anuales. La canasta promedio de 2026 fue reestimada a 26,71 euros. Si los hogares retuvieran los mismos usos en 2027, los nuevos aranceles elevarían este gasto a 28.62 euros. Teniendo en cuenta la disminución prevista del uso, el regulador reduce su proyección a 24,40 euros. La disminución proyectada es por lo tanto 2,31 euros, mientras que en volúmenes constantes el aumento de precios costaría 1,91 euros más.

Esta canasta incluye la carta verde, la recomendada, el paquete y los servicios como el envío de correo. En la proyección 2027, la carta verde representa 10.47 euros y recomendó 6.53 euros. Sólo pesan casi siete euros de diez de los gastos estimados. El EUR 24.40 no es una suma global ni la cantidad que cada hogar pagará.

Para un hogar que envía diez letras verdes de 20 gramos en el año, a precios inalterados dentro de cada año, el cálculo es diferente: 15.20 euros en 2026, en comparación con 16.70 euros en 2027. Esto representa un 1,50 euros adicional a la misma cantidad. Por lo tanto, Arcep no dice que el mismo servicio será más barato. Su proyección se debe a la disminución del consumo de servicios postales.

Menos pliegues para una red que debe seguir distribuyendo

El último Observatorio anual de Arcep cuenta con alrededor de cinco mil millones de cartas enviadas en Francia o exportadas en 2025. El volumen cayó un 8,5% en un año, después de una caída del 9,5% en 2024. Sin el correo electoral, los volúmenes de correspondencia de negocios privados y pequeños han ido disminuyendo alrededor del 15% al año durante los últimos cuatro años. Se trata de medidas de tráfico, distintas de los gastos medios previstos.

El servicio postal universal requiere que su proveedor mantenga los servicios de recogida y distribución en el territorio. Como resultado, algunos de los costos de la red no disminuyen al mismo ritmo que el número de cartas presentadas. Al establecer el marco arancelario 2026–29, Arcep afirma que ha tenido en cuenta tanto el déficit de esta misión, la disminución de los volúmenes y los esfuerzos requeridos por La Poste para reducir sus costos. La empresa distribuye los aumentos entre sus ofertas. El promedio ponderado alcanzó el 6,7% en 2027 en servicio universal; no corresponde a la tasa aplicada a cada sello.

Por último, la red La Poste establece precios de la Francia metropolitana, no del Líbano. El arancel internacional indica un precio de envío, pero no garantiza que todos los servicios estén disponibles para un destino específico. Para una carta enviada al Líbano, una carta registrada y un paquete se encuentran bajo diferentes ofertas: las condiciones de aceptación y seguimiento se verifican por separado.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews