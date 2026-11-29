El Tribunal Constitucional de Austria considerará la admisibilidad del recurso de Zalando. El impuesto, vigente desde el 1 de octubre, se aplica a los grandes vendedores en línea.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Zalando pide al Tribunal Constitucional de Austria que cancele el impuesto de dos euros sobre los paquetes cubiertos por la venta de distancia. En su programa publicado el 27 de noviembre, la Corte anunció que examinaría primero la admisibilidad de la apelación presentada ante la ley. No anunció ninguna suspensión de la cuota o decisión sobre el fondo.

Impuestos aplicables a los vendedores más de 100 millones de euros

Desde el 1 de octubre de 2026, Austria ha impuesto a su territorio entregas de paquetes para la venta a distancia. El umbral se calcula sobre la facturación en Austria en las ventas de distancia correspondientes durante el ejercicio económico anterior. Debe superar los 100 millones de euros. La compañía de responsabilidad puede calcular los dos euros por paquete entregado o elegir declararlos por orden, siempre que este método se mantenga para todo el trimestre de presentación de informes.

Esta opción cuenta cuando un pedido llega en varios envíos. En el cálculo por paquete, dos entregas bajo el mismo orden estarán sujetas a cuatro euros de impuestos; con el cálculo por orden, dan lugar a dos euros. El deudor es el vendedor en línea o plataforma a la que la ley asigna ventas. La ley no crea una suma de dos euros que cada destinatario debe dar al destinatario.

The action concerns the withdrawal in store and the role of market places

Según la comunicación de la Corte del caso, Zalando impugna la diferencia de tratamiento entre una entrega remota y una orden en la tienda, según el modelo « clic y colecta ». La empresa también critica la asignación de ventas por parte de comerciantes de terceros a lugares de mercado cuando ponen su interfaz disponible. En particular, invoca el principio de igualdad, el derecho a la propiedad y la libertad de participar en la actividad económica.

El impuesto a Austria difiere de las medidas relativas a la entrada de pequeñas parcelas en la Unión Europea: su evento operativo no es el cruce de la frontera externa de la UE. Cubre las entregas a Austria que se rigen por la ley, independientemente de las formalidades aduaneras. La primera pregunta que se decidirá en el caso G 197/2026 es si se puede examinar la apelación individual presentada antes del 1o de octubre.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews