El boletín de salud del 26 de noviembre reportó un impacto moderado en los hospitales ingleses. En la siguiente red, la tasa semanal de admisión de gripe aumentó de 5,03 a 8,98 por cada 100.000 habitantes.

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El boletín de salud del 26 de noviembre reportó un impacto moderado en los hospitales ingleses. En la siguiente red, la tasa semanal de admisión de gripe aumentó de 5,03 a 8,98 por cada 100.000 habitantes.

Del 16 al 22 de noviembre de 2026, 55 grupos hospitalarios de NHS en Inglaterra reportaron 2.155 nuevas admisiones de gripe, según el Boletín de la Agencia de Seguridad de la Salud de UKHSA publicado el 26 de noviembre. En comparación con la población atendida por las instituciones participantes, la tasa aumentó de 5,03 a 8,98 admisiones por cada 100.000 habitantes en una semana, un aumento de aproximadamente 79%. El Organismo clasifica este nivel en su zona de impacto moderada.

Más de 85 años son los más hospitalizados

Para personas mayores de 85 años, la tasa fue de 53.07 admisiones por cada 100.000. Los pasajes de emergencia para síntomas similares a la gripe también aumentaron y superaron el nivel esperado para la temporada según la vigilancia del Organismo. Esta medida se basa en síntomas de emergencia; No corresponde a un recuento de diagnósticos confirmados.

La vigilancia de los cuidados intensivos y las unidades de vigilancia mejoradas utiliza un perímetro separado. De 95 grupos hospitalarios, 119 fueron admitidos en esos servicios. Su tasa aumentó de 0,16 a 0,28 por cada 100.000 habitantes, también en la zona de impacto moderada. Estas 119 admisiones no deben añadirse a 2.155: los dos indicadores no abarcan el mismo conjunto de instituciones.

Qué comparan las cifras

Para el invierno de 2026-2027, Inglaterra extendió experimentalmente la vigilancia de las hospitalizaciones de gripe más allá de la antigua red de establecimientos centinelas. El plan abarca a todos los grupos de atención aguda, pero la cifra publicada esta semana se basa en 55 de ellos y puede ser revisada. Mide la presión en esta red, no el número total de pacientes en el Reino Unido. En el mismo informe, la agencia todavía clasifica la actividad hospitalaria relacionada con Covid-19 a un nivel bajo en Inglaterra, a pesar de un aumento de la tasa semanal de 2,29 a 2,96 por cada 100.000 habitantes.

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