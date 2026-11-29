La OMS estima que 72.000 muertes de sarampión en 2025, la más baja desde 2000. Más de 29 millones de niños siguen siendo vacunados.

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La Organización Mundial de la Salud estima que el sarampión causó 72.000 muertes en 2025, su menor desde 2000. Sin embargo, 59 países experimentaron brotes a gran escala o muy perturbadores, y más de 29 millones de niños no recibieron dosis ni recibieron las dos dosis recomendadas.

El informe mundial de la OMS publicado el 27 de noviembre muestra una disminución del 91% de las muertes en comparación con 2000. La inmunización habría impedido más de 60 millones de muertes en 25 años, según las estimaciones de la organización. Sin embargo, estimó que en 2025 había casi 10 millones de personas infectadas. Estas cifras globales son estimaciones, no un recuento de casos confirmados de laboratorio.

El puesto se mide entre las dos dosis

En 2025, el 84% de los niños recibió una primera dosis contra el sarampión en todo el mundo, y el 77% recibió una segunda dosis. Las tasas alcanzaron el 93 y el 91%, respectivamente, en los países de ingresos altos, en comparación con el 69% y el 57% en los países de bajos ingresos. Una primera dosis protege a la mayoría de los niños que la reciben; la segunda permite en particular proteger a aquellos en quienes la primera no provocó una respuesta inmune suficiente.

Asia sudoriental, en el sentido de la región de salud de la OMS, muestra qué promedio puede ocultar. En un examen regional publicado el 28 de noviembre, la organización estima que la cobertura es del 96% para la primera dosis y del 93% para la segunda dosis en 2025. Sin embargo, estima que 1.1 millones de bebés no recibieron la primera dosis, y que la región ha concentrado aproximadamente 4,6 millones de casos, o sea el 47% de las infecciones estimadas en el mundo. Las cifras de cobertura describen a los niños con vacunación rutinaria; el número de casos incluye todas las clases de edad.

En los Estados Unidos, más de 6.000 casos confirmados en 2026

En las Américas, la OMS estima 73.000 infecciones en 2025, ocho veces el nivel estimado en 2000. Esta cifra regional no es directamente comparable al balance de Estados Unidos para 2026. Los centros estadounidenses para el control y la prevención de enfermedades registraron 6.039 casos confirmados al 24 de noviembre, en comparación con 5.838 en su encuesta del 19 de noviembre. Los 201 casos adicionales corresponden a la diferencia entre dos órdenes de vigilancia, no necesariamente las infecciones ocurren durante estos cinco días. Los CDC vinculan 5.829 casos con brotes identificados, de los cuales 1.385 correspondían a cadenas que aparecían en 2025.

La pérdida del estado de eliminación de los Estados Unidos, anunciada el 17 de noviembre, se basa en la duración de la transmisión y no en cruzar el umbral de 6.000 casos. Un país puede conservar esta condición a pesar de las infecciones importadas y los hogares pequeños; puede perderla cuando persiste una cadena de transmisión durante al menos 12 meses. A nivel mundial, la OMS había verificado la eliminación en 95 países para fines de 2025, pero 11 de los principales brotes registrados en ese año se produjeron en países que ya habían alcanzado esta condición.

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