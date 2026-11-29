Chiang Wan-an fue reelegido alcalde de Taipei. El Kuomintang ganó 11 de los 22 municipios y condados, en comparación con 10 para el partido del presidente Lai Ching-te.

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El Kuomintang (KMT), principal partido de oposición en Taiwán, mantuvo el Ayuntamiento de Taipei en las elecciones locales el 28 de noviembre. Sin embargo, el Partido Democrático Progresista del Presidente Lai Ching-te ha duplicado el número de ciudades y condados que dirige. El conteo da 11 ejecutivos locales al KMT, 10 al DPP y uno a un candidato independiente.

En Taipei, Chiang Wan-an ganó un segundo mandato con el 53,72% de los votos válidos, en comparación con el 45,69% en Puma Shen, candidato del PPD. El alcalde saliente obtuvo 781.312 votos, 116.726 más que su principal oponente. La participación fue del 72,4%. Sin embargo, su partido no tenía una sola mayoría en el consejo municipal: ocupó 28 escaños de 61, en comparación con 23 para el DPP.

KMT se mantiene al norte, DPP recupera Taichung

KMT también conserva New Taipei. Li Sichuan está por delante de Su Chiao-hui, del DPP, por 64.925 votos, según la declaración de la comisión electoral municipal. La fiesta también retiene a Taoyuan, donde Chang Sánchez recibe el 55,68%. En Taichung, por otro lado, Ho Hsin-chun tomó el ayuntamiento para el DPP con el 50.68% de los votos, en comparación con el 48,39% para Johnny Chiang.

En el condado de Yunlin, el conteo da sólo 173 votos de antemano a Liu Chien-kuo del DPP en Chang Chia-chun del KMT. En este condado, una variación de unos pocos cientos de votos es suficiente para golpear a uno de los 22 ejecutivos. Por lo tanto, el balance del partido debe leerse con los márgenes locales: el KMT ha aumentado de 14 a 11 ejecutivos desde 2022, mientras que el DPP ha aumentado de 5 a 10.

Un voto local y un referéndum nacional separado

La elección renueva alcaldes, jefes de condado y asambleas locales, no la presidencia o el Parlamento. La reelección del alcalde de la capital dio al KMT un punto de apoyo antes de 2028, mientras que las ganancias del DPP ampliaron su establecimiento municipal. Estos resultados por sí solos no dicen cómo los votantes arbitrarán en las elecciones presidenciales sobre las relaciones con Beijing.

Ese mismo día, los votantes votaron por separado sobre el uso de la energía nuclear y el abandono de la política de abandonar el átomo. Los « sí » cruzaron el umbral legal de una cuarta parte de los registrantes sobre la base de resultados provisionales. La pregunta presentada por la Comisión Electoral Central no designó una oficina central específica ni una fecha de inicio. Por lo tanto, un resultado favorable no devuelve un reactor al servicio por sí mismo.

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