En el Reino Unido, el gobierno examina la financiación de la BBC después de 2027. Los suscriptores Netflix no deben pagar la cuota si sólo ven programas bajo demanda, excluyendo BBC iPlayer.

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En el Reino Unido, el gobierno examina la financiación de la BBC después de 2027. Los suscriptores Netflix no deben pagar la cuota si sólo ven programas bajo demanda, excluyendo BBC iPlayer.

En el Reino Unido, una serie de televisión o películas en Netflix no tiene que pagar los 180 libros anuales de la licencia de televisión. Sin embargo, si utiliza la misma suscripción para ver un programa en vivo, se requiere la licencia. Es esta diferencia entre directo y vídeo bajo demanda que Londres podría revisar bajo la próxima carta de la BBC. Ningún nuevo impuesto sobre los suscriptores de Netflix fue anunciado por el gobierno.

Directo y diferido no obedecen las mismas reglas

La regla británica se refiere al uso, no la posesión de una televisión o el nombre de la plataforma. Cubre la televisión observada o grabada durante su emisión, por antena, cable o Internet. Para un hogar que no tiene TV, ver lo mismo directamente en un ordenador no cambia nada. Por el contrario, los catálogos a petición de Netflix y Disney+ no requieren licencias solas. La excepción es el servicio BBC iPlayer: la licencia es obligatoria, incluso para programas de captura.

Por qué la financiación de la BBC se reduce

La Oficina Nacional de Auditoría, la agencia de control de gastos públicos del Reino Unido, es un 26% menor en términos reales entre 2016-17 y 2025-2026, o 1.300 millones de libras. La disminución se debe a varios factores: la disminución del número de licencias pagadas, la congelación arancelaria por dos años fiscales y la reforma de la exención de 75 años. En 2025–26, la tasa seguía siendo de 3.879 millones de libras, es decir, el 91% de los ingresos del Grupo de Servicios Públicos de la BBC.

En octubre, el Comité Parlamentario de Cultura y Medios de Comunicación recomendó ampliar el alcance de la licencia para tener en cuenta el uso actual. Es una recomendación, ni una escala ni una decisión. En su respuesta del 2 de noviembre a una petición que se opone a una extensión a la corriente, el Ministerio de Cultura indicó que estaba examinando varias vías, incluido un aumento de los ingresos comerciales y una reforma de los honorarios. La petición permanece abierta hasta el 11 de diciembre.

Lo que una extensión traería depende de la recuperación

En un estudio publicado el 23 de noviembre, Ampere Analysis calculó que una licencia ampliada para la transmisión a pedido, a la tasa actual, podría aumentar hasta 1.600 millones de libras al año en 2032 en comparación con su escenario de referencia. Este máximo supone que todos los hogares imponibles pagan. La empresa también probó un precio de 150 libras, con la misma suposición de recuperación completa. Estos dos cálculos miden los efectos de diferentes opciones; no constituyen las cantidades de un proyecto gubernamental.

El gobierno británico planea presentar un Libro Blanco a finales de 2026. La carta actual expira el 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces, no se han establecido nuevos aranceles ni listas de servicios a pedido.

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