La campaña china anunciada el 30 de septiembre de 2026 apunta a identidades falsas en videos cortos. El consejo del FBI y Cybermalveillance ayuda a distinguir una imagen sintética, un vendedor y una transacción verificable, sin asumir ninguna víctima en el Líbano.

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En China, una campaña apunta a identidades falsas

El 30 de septiembre de 2026, la Administración China del Ciberespacio anunció una campaña de dos meses contra las identidades falsas en videos cortos. Su perímetro está más allá de los avatares. Incluye personas que simulan pobreza, enfermedad o calificación profesional, así como falsas recomendaciones de personalidades producidas con AI.

La autoridad pide a las plataformas que supervisen las cuentas y la difusión de estos contenidos. Afirma que una etiqueta « generada por AI » o « ficción » no exime el cumplimiento de otras obligaciones. También cubre la producción y distribución en serie por varias cuentas. Se anuncian medidas, no prueba de que todo el contenido de que se trata ha desaparecido.

Esta distinción es esencial para el usuario: saber que una cara es artificial no dice quién cobra el dinero, si el producto será entregado o si la angustia reportada existe. La identificación del vendedor sigue siendo una cuestión separada de identificación de la imagen.

El vídeo no es suficiente para autenticar a un interlocutor

El problema no se limita a un formato chino. En una alerta del 3 de diciembre de 2024, el FBI describe el uso de textos, fotos, voces y videos sintéticos en fraude financiero. Él cita perfiles sentimentales falsos, llama imitando a un ser querido en dificultad e imágenes destinadas a solicitar donaciones para falsas caridades.

La agencia también señala que los vídeos se pueden utilizar para « pruebar » que un contacto en línea es real. Recomienda que la identidad sea verificada por otro canal, por ejemplo llamando a una organización a un número de búsqueda independientemente. Para los familiares, una palabra acordada puede complementar esta verificación. Estos consejos no significan que cualquier video artificial es ilegal: la alerta distingue explícitamente el contenido sintético de su uso fraudulento.

Comprueba la transacción, no sólo cara

Las recomendaciones francesas de Cybermalveillance, actualizadas el 5 de octubre de 2026 para ventas entre individuos, ofrecen un método concreto. Antes de pagar, se debe examinar la historia del vendedor, los términos de entrega, los términos de pago y los recursos ofrecidos por la plataforma. Una invitación rápida a un mensajero externo merece una vigilancia especial.

El plan también recomienda que las pruebas de pago o envío se revisen directamente con los servicios correspondientes. Un mensaje similar al de un transportista o proveedor de pago no es una confirmación independiente. Asimismo, la existencia de un sistema de pago integrado no garantiza automáticamente cada compra: deben leerse sus condiciones de protección.

En un video basado en la compasión, tres cheques siguen siendo distintos: ¿se establece la historia, quién realmente vende, y qué recibe el comprador? Un producto puede ser entregado sin que la historia sea verdad. Por el contrario, una historia en movimiento no prueba la identidad del vendedor o el destino del dinero. Separar estas preguntas evitar hacer una imagen, sin embargo convincente, para certificar toda una transacción.

Ilustración: Código de visualización Laptop, Archivo de Libnanews de fecha no establecida. No se cita avatar, vendedor o víctima aparece en esta fotografía. Crédito: Pixabay/Fotos gratuitas.

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