En Nahr al-Kalb, Joseph Aoun reafirmó el 21 de noviembre que sólo una autoridad debe decidir sobre la defensa del Líbano. No anunció nuevos arreglos ni fecha de aplicación. Desde agosto de 2025, el Consejo de Ministros ha instruido al ejército a aplicar un plan cuyos detalles son confidenciales y a informar al gobierno. Las conclusiones de las Naciones Unidas documentan ciertos hechos sin medir todas las armas que se mantienen fuera del Estado.

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En vísperas de la independencia, Joseph Aoun defendió una vez más una sola autoridad sobre las armas en el Líbano. El Presidente no fijó nuevos plazos ni medidas. Para medir la transición del discurso a la acción, es necesario volver a las decisiones del Consejo de Ministros, los informes del ejército y las conclusiones publicadas por las Naciones Unidas. Ninguno de estos documentos, tomados en aislamiento, prueban que el monopolio es adquirido.

El Consejo de Ministros decide; informes del Ejército

El 5 de agosto de 2025, el Consejo de Ministros ordenó al ejército que preparara un plan para aplicar su decisión de reservar armas a las autoridades legítimas. Un mes después, el gobierno dio la bienvenida al plan del comando. Mantuvo su contenido y sus deliberaciones confidenciales, mientras pedía al ejército un informe mensual. Por consiguiente, el plan prevé un informe al Gobierno, no la publicación mensual de una evaluación detallada.

El 6 de octubre de 2025, los Ministros examinaron un primer informe. On 8 January 2026, they again became aware of progress. Pidieron que continuara el plan y que se preparara para la continuación al norte del río Litani. El 16 de febrero, la Comisión indicó que había tomado nota de un nuevo informe mensual. Preparar un paso, tomar nota de un informe y encontrar que el objetivo se logra son tres decisiones diferentes.

Monopolio de armas en el Líbano: lo que la ONU ha visto

El informe del Secretario General de fecha 12 de noviembre abarca el período comprendido entre el 21 de junio y el 20 de octubre de 2026. Se separa lo que la FPNUL observó directamente de las declaraciones del ejército libanés, Israel y Hezbolá. El ejército anunció incautaciones en las zonas piloto en septiembre. Por su parte, la FPNUL ha observado en varias ocasiones la presencia de armas no autorizadas en el Sur. Estos registros documentan eventos. No son un inventario de arsenales ni un cálculo de la parte restante.

En el informe se señala que el acuerdo marco anunciado el 26 de junio prevé un proceso gradual y recíproco, que vincula el restablecimiento de la autoridad libanesa, el desarme verificado de los grupos no estatales y la retirada israelí. Las Naciones Unidas señalan diferentes interpretaciones y dificultades de aplicación en esferas experimentales. Hezbollah rechazó este marco y defendió un diálogo interno sobre la estrategia de defensa después de la retirada israelí y la cesación de los ataques. Esta es su posición, no una condición adoptada por el gobierno libanés.

Qué discurso de independencia no decide

En su agenda del 19 de noviembre, el Comandante en Jefe del Ejército reafirmó que aplicaría las decisiones del poder político. También dijo que las violaciones y la ocupación israelíes obstaculizaban el despliegue del ejército al Sur. Dos días después, en Nahr al-Kalb, Joseph Aoun pidió un tratamiento simultáneo del fin de la ocupación israelí y de las armas y decisiones adoptadas por el Estado. No publicó un nuevo informe ni anunció un acuerdo sobre la secuencia.

La brecha entre los documentos es significativa. Una declaración presidencial compromete una línea política; una decisión del Consejo de Ministros encomienda una misión; un informe informará al respecto durante un período determinado. Para determinar si la política está entrando en una nueva etapa después del discurso del 21 de noviembre, requerirá una decisión pública que la designe o una evaluación de fecha para verificar sus resultados. El informe de las Naciones Unidas de noviembre termina el 20 de octubre y no permite juzgar las semanas siguientes.

Joseph Aoun y Nawaf Salam, archivo Libnanews. La imagen no muestra la ceremonia del 21 de noviembre ni una reunión del Consejo mencionada en este artículo.

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