El proyecto de Camila Nebbia en Jazzfest Berlin 2026 conecta música, películas y recuerdos de su gran abuelo desde Líbano a Argentina.

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Camila Nebbia, saxofonista y compositor argentino con sede en Berlín, situó una historia familiar libanesa en el centro de un proyecto a gran escala. Fue parte del programa Jazzfest Berlin del 30 de octubre de 2026, y formó parte de las memorias inéditas de su gran abuelo Abraham Breide, que había abandonado el Líbano para Argentina. Por lo tanto, no es un próximo anuncio de concierto, sino una aclaración de este enfoque artístico.

Una memoria familiar, varios idiomas

La presentación del festival acerca esta antigua salida a la ruta migratoria desde Nebbia a Europa. Los diálogos de música con imágenes familiares filmados en 8 y 16 mm, así como con películas que pintó y trabajó con ácido. Andro Manzoni participa en la dimensión visual del proyecto. El programa anunció diez músicos, incluyendo Kit Downes, Lesley Mok y Ludwig Wandinger.

El enlace libanés aquí se basa en una historia transmitida en la familia, no en una reclamación de representar a toda la diáspora. Los documentos de presentación no especifican el pueblo original de Breide ni la fecha de su salida. Tampoco son una cuenta de representación.

Del saxofón al cine

Nacido en Buenos Aires, Nebbia presenta una práctica que va más allá del único instrumento: improvisación, composición, artes visuales y programación. Su curso de formación combina el saxofón clásico con el conservatorio Astor Piazzolla, el jazz con el conservatorio Manuel de Falla y el cine con la Universidad del Cine. Esta última parte da un contexto concreto al lugar del cine en su trabajo.

Su actividad también implica la creación de espacios colectivos. Está asociada con Guillotina en Buenos Aires y los ríos desfigurados en Berlín, dos plataformas de conciertos, y cofundó la etiqueta Lilailaila con Maria Grand y Marta Sánchez. Estas iniciativas colocan su proyecto familiar en una práctica continua de colaboración, en lugar de en un homenaje aislado.

Un proyecto en el diálogo de Berlín

En su comunicado de prensa del 10 de septiembre de 2026, Jazzfest presentó a Nebbia entre los artistas establecidos en Berlín cuyas rutas vinculan varios continentes e idiomas musicales. La edición, organizada del 29 de octubre al 1 de noviembre, reunió en su programa veinticuatro formaciones y varias creaciones mundiales. La memoria de Breide se incluyó así en un festival dedicado explícitamente a las circulaciones artísticas y cuestiones de pertenencia.

Ilustración: detalle de un saxofón fotografiado en 2022. Esta imagen genérica no representa a Camila Nebbia, su instrumento, ni el concierto de Berlín. Foto: Caique Araujo / Pexels.

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