Vår Energi ha concertado un acuerdo para asumir las actividades noruegas de ConocoPhillips y un interés en una terminal petrolera británica. Los grupos estiman la transacción en 4.425 millones de dólares, pero el pago neto previsto es significativamente menor. La transferencia sigue estando sujeta a autorización, para un cierre previsto a principios de 2027.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Vår Energi anunció el lunes 23 de noviembre un acuerdo para reanudar las actividades noruegas de ConocoPhillips y una participación en una terminal petrolera británica. El valor de referencia es de 4.425 millones de dólares, pero ambos grupos estiman que la cantidad de efectivo neto se ha reducido a unos 2.500 millones de dólares. En particular, la aplicación depende de una luz verde del Ministerio de Energía de Noruega.

Lo que Vår Energi reanuda en el Mar del Norte

El alcance abarca dos empresas de ConocoPhillips: su filial noruega y la que mantiene su participación en la terminal de Teesside en el Reino Unido. En el corazón de la cartera noruega está Ekofisk, todavía operada por ConocoPhillips de acuerdo con la Dirección de Negocios Offshore de Noruega. La producción de prueba de este depósito comenzó en 1971 y operación regular en 1972.

Vår Energi asumiría el papel de operador en el gran conjunto Ekofisk, no la propiedad exclusiva de los campos interesados. La cartera incluye tenencias en 13 campos de producción, dependiendo del comprador. En 2025, ConocoPhillips produjo aproximadamente 120.000 barriles de petróleo equivalente al día. Esta cifra describe la actividad vendida: no corresponde a un aumento de producción anunciado para el mercado europeo.

En el Reino Unido, la operación incluyó la participación del 40.25 % de ConocoPhillips en la terminal de aceite de Teesside y su papel de operador. En consecuencia, el cambio se refiere a los derechos en depósitos y el funcionamiento de instalaciones ya utilizadas para evacuar y recibir petróleo. El vendedor afirma que la transacción también incluye las obligaciones de desmantelamiento asociadas con los activos transferidos.

Por qué 4.425 mil millones no serán pagados a la valla

La cifra de 4.425 mil millones es el valor elegido para el acuerdo el 1 de enero de 2026, fecha de referencia económica. Se utiliza para calcular el precio y no significa que la transferencia de propiedad ya ha tenido lugar. ConocoPhillips estima que los ajustes acordados ascienden a unos 500 millones de dólares, con lo que el total previsto asciende a unos 3.900 millones de dólares.

Esta última suma incluye aproximadamente 1.400 millones de dólares en impuestos relacionados con el ejercicio económico 2026, pagadero en la primera mitad de 2027. Por consiguiente, el vendedor espera unos 2.500 millones de dólares en efectivo neto. El comprador dará el mismo orden de magnitud para el pago al cierre, teniendo en cuenta en particular los flujos generados por la actividad transferida desde la fecha de referencia y los ajustes habituales. Estas evaluaciones siguen siendo provisionales hasta que finalice la operación.

Un nuevo tamaño que depende de dos operaciones

Vår Energi tiene un objetivo de producción de más de 500.000 barriles de petróleo equivalente al día a mediados de 2020. Este es un objetivo de grupo, no un compromiso de producción para la cartera de ConocoPhillips solo. Las comparaciones de tamaño presentadas por el comprador también incluyen su reconciliación anunciada por separado con BlueNord.

Ambos grupos apuntan al final del primer trimestre de 2027 para completar la inmersión. El acuerdo ya modifica sus planes de inversión y eliminación, pero no cambia el operador registrado de Ekofisk o los volúmenes realmente entregados. El siguiente paso es obtener las aprobaciones reglamentarias y gubernamentales.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews