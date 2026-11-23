Dos escritos, de 1971 y 2012, arrojaron luz sobre la forma en que George Khodr pensó en la reunión de las religiones y la decisión pública en el Líbano.

8

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

¿Qué podemos compartir con vecinos cuya fe no es compartida? Los escritos de Georges Khodr hacen la pregunta en dos lugares diferentes. En una intervención teológica, cuestiona lo que un cristiano puede reconocer en otras tradiciones. En un texto sobre ciudadanía, pregunta qué personas de diferentes denominaciones pueden decidir juntas. Ambos enfoques comienzan por el desacuerdo, sin hacerle un obstáculo a una vida común.

En 1971, leer otras tradiciones sin eliminar diferencias

En Addis Abeba, ante el comité central del Consejo Ecuménico de Iglesias, el Metropolitano del Monte Líbano habla de la acción del Espíritu más allá de los límites visibles de la Iglesia. Su intervención no pone todas las creencias en el mismo plano. Propone una lectura cristiana explícita: para Khodr, uno puede reconocer en otros signos de la presencia de Cristo sin pedirles que adopten primero el lenguaje de la Iglesia. Por lo tanto, la reunión no implica que una tradición se convierta en copia de otra.

En las instituciones, escribir la ley juntos

On 11 February 2012, in a text on religions, confessions and secularism, Khodr moved the question. Un creyente puede obedecer los requisitos espirituales en conciencia; Como ciudadano, participa igualmente en la redacción de leyes con otros. El número de fieles de una confesión no es suficiente, en su argumento, para legitimar la imposición de sus reglas a todos. Ya no se trata de una lectura teológica de la fe de los demás, sino de las condiciones para una decisión pública común.

De la educación a los textos públicos

Un antiguo profesor de teología pastoral e islamología en el Institut Saint-Jean-Damascene de Balamand, Khodr llevó estas preguntas en varios escenarios, desde la enseñanza hasta la escritura pública. VolumenCristiano en una sociedad plural, establecido por Olga Lossky y publicado en la Editions du Cerf en 2025, ofrece un punto de entrada en francés. Leer los dos textos lado a lado hace posible distinguir lo que Khodr tiene de su tradición de lo que pide a los ciudadanos que no lo comparten: no creer de la misma manera, sino decidir en pie de igualdad.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews