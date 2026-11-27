Jean-Baptiste Brenet traduce el gran comentario de Averroès sobre el Tratado del Alma de Aristóteles. El texto completo se conserva en latín medieval, no en su árabe original.

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Jean-Baptiste Brenet traduce el gran comentario de Averroès sobre el Tratado del Alma de Aristóteles. El texto completo se conserva en latín medieval, no en su árabe original.

Esta no es la obra de Averroes ni una nueva traducción del texto griego de Aristóteles. Las ediciones Verdier publican la primera traducción completa al francés de laPrincipales comentarios al Tratado Del alma de Aristóteles, escrito por el filósofo andaluz Ibn Rushd, conocido en francés como Averroès. Jean-Baptiste Brenet, especialista en filosofía árabe en París 1 Panthéon-Sorbonne, también firma la introducción, notas y bibliografía. El volumen de 762 páginas se publicó el 29 de octubre, a un precio anunciado de 42 euros en Francia.

¿Por qué el traductor dejó latín

Averroès escribió el libro en árabe en el siglo XII. Pero el texto permanece en su totalidad sólo en una traducción latina medieval, debido a Michel Scot. Cuando se traduce en francés, Brenet debe distinguir la formulación latina, el vocabulario filosófico árabe que lo precedió y los pasajes de Aristóteles que Averroès comenta. Leer el texto completo en francés no es como leer un original árabe encontrado milagrosamente.

Los pasajes ya existían en francés. En 1998, Alain de Libera tradujo pasajes del Libro III enInteligencia y pensamiento. La edición Verdier pone estos famosos pasajes en un examen más amplio de las facultades de la vida, de la percepción al pensamiento. También se distingue de la publicación de laCompendioyComentario mediogallimard: son otras obras de Averroès sobre el mismo tratado.

Una lectura de Aristóteles que abre un desacuerdo

Para Aristóteles, la palabra alma se refiere al principio que hace que un cuerpo sea vivo. Por lo tanto, el comentario no se limita al destino del alma después de la muerte. Examina las facultades que permiten a una persona viva comer, sentir y, en el caso de los seres humanos, pensar.

La discusión se vuelve particularmente viva cuando Averroès argumenta que el intelecto es único para la especie humana y distinto de los cuerpos. Si el intelecto es común, ¿cómo podemos explicar que es un individuo que entiende una idea? Es en particular en este punto que Thomas d’Aquin se opondrá a la lectura verroista. El volumen francés da acceso a los argumentos que conducen a esta tesis, y no sólo a su formulación más conocida.

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