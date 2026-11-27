Aula de escucha, orientación orientada hacia el entrenamiento y cuidado satisfacen diferentes necesidades. Las cifras del UNICEF muestran lo que cubren y lo que no miden.

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En una escuela que recibe niños afectados por el bombardeo o el desplazamiento, el maestro puede ver que un estudiante ya no duerme, aísla o recoge. No puede deducir un diagnóstico solo. Cuando estas dificultades continúan, obstaculizan la vida cotidiana o provocan un riesgo de violencia, la cuestión es a quién transmitir la situación y cómo evitar que el seguimiento se detenga durante un nuevo desplazamiento.

La escuela observa y dirige, el servicio especializado evalúa

La Organización Mundial de la Salud distingue el apoyo a todos los estudiantes de intervenciones que requieren personal capacitado y, en algunas situaciones, servicios especializados de salud mental. En la escuela, las actividades colectivas y un marco predecible pueden ayudar a reconectarse con los cursos. Sólo ellos no identifican a los niños que necesitan una evaluación.

Una escuela puede registrar cambios observados y su duración, sin pedirle al niño que cuente su historia delante de la clase. Debe distinguir una dificultad que requiere apoyo educativo, una necesidad de atención y preocupación por la seguridad del niño. La información debe limitarse a los responsables de apoyo o protección. Un dibujo o confianza no tiene por objeto ser publicado o entrar en un archivo compartido más allá de esas personas.

¿Qué relés existen en el Líbano?

En su red de consejeros escolares, el OOPS describe un sistema de orientación para las necesidades educativas especiales y, en los casos de protección, el uso de sus trabajadores sociales. Es una instalación específica para sus instituciones. Este modelo no sugiere que una escuela pública tenga un consejero in situ.

Entre enero y septiembre de 2026, el UNICEF contaba con 48.778 niños, adolescentes y cuidadores que recibían apoyo psicosocial comunitario en el Líbano. It reports separately that 4,244 children received targeted support. Estos dos números miden diferentes tipos de acompañamiento, no la prevalencia de trastornos o el número de consultas especializadas obtenidas de las escuelas. La organización también informa que los movimientos sucesivos a veces han interrumpido la atención.

El punto de verificación, establecimiento por establecimiento, sigue siendo el paso entre orientación y nombramiento: quién recibe la solicitud, si el servicio acepta nuevos archivos, el tiempo y cómo reanudar el seguimiento si la familia tiene que cambiar comunas. Los exámenes nacionales publicados no dan estos plazos escolares por escuela.

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