La Biblioteca Oriental de la USJ dedica una exposición al jesuita René Mouterde, quien documentó las antiguas inscripciones del Líbano y Siria. La apertura tendrá lugar el 3 de diciembre en Beirut. Libros, fotografías y publicaciones arrojan luz sobre el trabajo que hace posible releer largamente las inscripciones conocidas por fragmentos.

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La Biblioteca Oriental de la USJ dedica una exposición al jesuita René Mouterde, quien documentó las antiguas inscripciones del Líbano y Siria. La apertura tendrá lugar el 3 de diciembre en Beirut. Libros, fotografías y publicaciones arrojan luz sobre el trabajo que hace posible releer largamente las inscripciones conocidas por fragmentos.

A principios de la década de 1940, René Mouterde publicó varios fragmentos de una tasa fiscal descubierta en el centro de Beirut. Décadas más tarde, la preparación del catálogo de inscripciones griegas y latinas del Museo Nacional de Beirut nos permite encontrar este texto e identificar otros fragmentos. El dossier, estudiado por el laboratorio de HiSoMA, muestra cómo una primera publicación puede servir como punto de partida para un nuevo trabajo en colecciones.

El 3 de diciembre de 2026, la Biblioteca Oriental de la Universidad de San José abrió en Beirut una exposición dedicada a este jesuita nacido en 1880 y murió en 1961. Bajo el título « Rene Mouterde: Perspectives on Lebanon and Syria », reúne una selección de fotografías, cuadernos y publicaciones en tres escaparates. La conferencia inaugural a las 18.00 horas precede a la apertura en Ashrafieh.

Qué puede encontrar un cuaderno

Mouterde enseñó historia y arqueología en la USJ. También dirigió la Biblioteca Oriental y la Mezclas de la Universidad de San José. Su principal sitio científico fue la publicación de los primeros volúmenes de los Inscripciones griegas y latinas de Siriapublicado entre 1929 y 1959. En el título del cuerpo, Siria designa un territorio antiguo. El programa abarca hoy sitios en el Líbano, Siria y Jordania.

Libros, fotografías y textos impresos desempeñan diferentes funciones. Una encuesta mantiene el orden de las letras que un investigador pensó ver. Una fotografía le permite regresar a la superficie de la piedra. La edición impresa ofrece una lectura que otros pueden hacer frente a estos documentos o a las exposiciones realizadas en el museo. En el caso de la tarifa de Beirut, el catálogo no sólo ha asumido la antigua publicación: el examen de las colecciones ha permitido adjuntar fragmentos adicionales al mismo texto.

Un fondo distribuido entre Beirut y Lyon

La Biblioteca Oriental conserva parte de los aficionados al Mouterde. La otra está en la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon. Ambas instituciones están trabajando para identificar y documentar este conjunto. Los tres comisionados científicos, Julien Aliquot, Pierre-Louis Gatier y Jean-Baptiste Yon, son investigadores del CNRS y miembros del equipo que persigue el cuerpo. En Lyon, HiSoMA está pilotando el programa; En Beirut, el Instituto Francés del Cercano Oriente publica sus volúmenes.

La exposición forma parte del programa del Museo de Fotografía Jesuita. La biblioteca de fotos de la Biblioteca Oriental contiene más de 500.000 fotografías de todos los fondos. Ya ha presentado una selección más amplia del patrimonio fotografiado en el Líbano entre 1864 y 1970, en París y luego en Marsella. La exposición de diciembre se centra en los documentos de trabajo de un investigador y lo que traen al estudio de las inscripciones.

En la práctica: conferencia y apertura Jueves, 3 de diciembre de 2026 a las 18.00 horas, Biblioteca del Este de los Estados Unidos, calle San José, Ashrafieh, Beirut.

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