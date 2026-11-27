En el thriller de Alexander Smia, un presidente francés y su ministro de defensa enfrentan un ultimátum ruso. En cámara muestra cómo la crisis reduce el tiempo para decidir.

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En el thriller de Alexander Smia, un presidente francés y su ministro de defensa enfrentan un ultimátum ruso. En cámara muestra cómo la crisis reduce el tiempo para decidir.

InJúpiterDenis Ménochet encarna a Paul Archambault, presidente francés que acaba de ser elegido. Tras un ataque contra su homólogo ruso, Moscú acusó a Ucrania de la amenaza nuclear. El Jefe de Estado francés desciende al puesto de mando del Elysée, donde su Ministro de Defensa, interpretado por Reda Kateb, y sus asesores civiles y militares deben evaluar la posible respuesta. La película de 87 minutos, presentada en septiembre en la Mostra de Venise, fue publicada en Francia el 18 de noviembre.

The views of those who need to decide

Alexandre Smia explica, en la presentación oficial del festival, habiendo buscado realismo con su co-escritor Thomas Finkielkraut. La película comienza desde un lugar de poder real, pero la crisis y los personajes son ficticios. Su dispositivo es acercar al espectador a una decisión que no ve todas las causas ni todas las consecuencias. La acción no se suspende porque los personajes ignoran la gravedad de la amenaza; Es porque tienen que decidir antes de que puedan verificar toda la información que viene a ellos.

El Presidente de Ménochet y el Ministro de Kateb no cumplen la misma función dramática. El primero debe responder por una elección que no puede delegar. Este último participa en la deliberación y arbitraje entre la lectura militar de una amenaza y sus consecuencias políticas. La tensión proviene de esta diferencia de responsabilidad, y no sólo de la inminencia de una huelga.

Lo que la cámara deja fuera del campo

Al situarse en el lado francés, la película da una forma concreta a la soledad de la toma de decisiones. También reduce lo que el espectador puede captar del cálculo de Moscú y la experiencia de la población amenazada. Es la fuerza y el límite del dispositivo: hace visibles los intercambios entre los responsables, limitando al mismo tiempo a las personas que serían sometidas a la decisión a la periferia de la historia. La decoración inspirada en el Elysée no transforma la película en una reconstrucción de una crisis real.

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